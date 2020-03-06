نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 7-3-2020

مواعيد قطارات الصعيد والإسكندرية وقائمة ببعض قطارات الدرجة المميزة
مدحت إسماعيل 12:07 ص, السبت, 7 مارس 20 12:07 ص, السبت, 7 مارس 20

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نستعرض اليوم السبت 7-3-2020، مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات، على جميع خطوط هيئة السكة الحديد.

و أعلنت هيئة السكة الحديد في أكثر من مناسبة، أن تأخيرات تحدث يومياً في مواعيد القطارات ، نتيجة مشروعات تطوير يتم تنفيذها في الوقت الحالي.

مواعيد قطارات للاسكندرية

قطار رقم 14:
تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.

قطار رقم 904:
ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.

قطار رقم 900:
يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.

قطار رقم 12:
تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، و يتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.

قطار رقم 132:
ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.

قطار رقم 912:
ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتي يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ14.45.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 159:
تنطلق رحلة القطار من محطة أسيوط منتصف الصعيد، في تمام الساعة الـ11.35، وينهي القطار رحلته عند محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.

قطار رقم 891:
يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ12.35، ويصل القاهرة، بمحطة رمسيس فى تمام الساعة الـ17.35.

قطار رقم 157:
تنطلق رحلة القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ13، ويسير متجها لمحافظات الوجه البحري، حتى يصل القاهرة فى تمام الساعة الـ19.05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 982:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.

قطار 986:
تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.

قطار 160:
تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.

قطار 162:
تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.

قطار 88:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى اسوان بتمام الساعة 10.55.

قطار 2014:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من اسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتي ينهي رحلته فى اسوأن بتمام الساعة 9.40.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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