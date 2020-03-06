مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 7-3-2020

نستعرض اليوم السبت 7-3-2020، مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات، على جميع خطوط هيئة السكة الحديد.
و أعلنت هيئة السكة الحديد في أكثر من مناسبة، أن تأخيرات تحدث يومياً في مواعيد القطارات ، نتيجة مشروعات تطوير يتم تنفيذها في الوقت الحالي.
مواعيد قطارات للاسكندرية
قطار رقم 14:
تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.
قطار رقم 802:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.
قطار رقم 904:
ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.
قطار رقم 900:
يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.
قطار رقم 12:
تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، و يتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.
قطار رقم 132:
ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.
قطار رقم 912:
ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتي يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ14.45.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 159:
تنطلق رحلة القطار من محطة أسيوط منتصف الصعيد، في تمام الساعة الـ11.35، وينهي القطار رحلته عند محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.
قطار رقم 891:
يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ12.35، ويصل القاهرة، بمحطة رمسيس فى تمام الساعة الـ17.35.
قطار رقم 157:
تنطلق رحلة القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ13، ويسير متجها لمحافظات الوجه البحري، حتى يصل القاهرة فى تمام الساعة الـ19.05.
مواعيد القطارات المميزة
قطار 982:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.
قطار 986:
تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.
قطار 160:
تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.
قطار 162:
تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.
قطار 88:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى اسوان بتمام الساعة 10.55.
قطار 2014:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من اسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتي ينهي رحلته فى اسوأن بتمام الساعة 9.40.