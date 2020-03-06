مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 7-3-2020

نستعرض اليوم السبت 7-3-2020، مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات، على جميع خطوط هيئة السكة الحديد.

و أعلنت هيئة السكة الحديد في أكثر من مناسبة، أن تأخيرات تحدث يومياً في مواعيد القطارات ، نتيجة مشروعات تطوير يتم تنفيذها في الوقت الحالي.

مواعيد قطارات للاسكندرية

قطار رقم 14:

تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.

قطار رقم 904:

ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.

قطار رقم 900:

يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.

قطار رقم 12:

تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، و يتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.

قطار رقم 132:

ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.

قطار رقم 912:

ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتي يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ14.45.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 159:

تنطلق رحلة القطار من محطة أسيوط منتصف الصعيد، في تمام الساعة الـ11.35، وينهي القطار رحلته عند محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.

قطار رقم 891:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ12.35، ويصل القاهرة، بمحطة رمسيس فى تمام الساعة الـ17.35.

قطار رقم 157:

تنطلق رحلة القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ13، ويسير متجها لمحافظات الوجه البحري، حتى يصل القاهرة فى تمام الساعة الـ19.05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 982:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.

قطار 986:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.

قطار 160:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.

قطار 162:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.

قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى اسوان بتمام الساعة 10.55.

قطار 2014:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من اسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتي ينهي رحلته فى اسوأن بتمام الساعة 9.40.