مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 6-3-2020

تترقب هيئة السكة الحديد استلام الدفعة الثانية من الجرارات الجديدة التي اتفقت عليها مع الشركة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وهذه الجرارات من شأنها التسريع من زمن الرحلة، وتعديل مواعيد القطارات التي يتم تشغيلها بشكل يومي على الخطوط.

وهيئة السكة الحديد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل 10 جرارات جديدة، على عربات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة ومطورة، ومن ثم ننشر مواعيد القطارات المتجهة اليوم للمحافظات.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار 1109:

وينطلق القطار من القاهرة في تمام الساعة 8.20، ويصل لمحطة النهاية في الاسكندرية فى تمام الساعة 11.35.

قطار 909:

ينطلق القطار من القاهرة فى تمام الساعة 9 ويصل للمحطة النهائية فى الإسكندرية في تمام الساعة 11.50.

قطار 911:

ويتحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 10 من القاهرة، ويصل لمحطة الإسكندرية النهاية فى تمام الساعة 13.05.

قطار 11

يتحرك القطار في تمام الساعة 10.10 من القاهرة وينطلق حتى يصل إلى الإسكندرية فى تمام الساعة 14.35.

قطار 89:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 11.15، ويستمر فى التحرك حتى يصل إلى المحطة النهائية بالإسكندرية في تمام الساعة 13.55.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 776

تنطلق رحلته من القاهرة فى الساعة 4.30 صباحا وتنتهي رحلته، فى أسيوط فى تمام الساعة 11.020.

قطار 974

وتبدأ رحلة القطار فى الساعة 5.15 من محطة القاهرة بمنطقة رمسيس وتنتهي فى الساعة 12.30 فى أسيوط.

قطار 978:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي بآخر محطة للقطار فى تمام الساعة 12.50 فى أسيوط.

قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهي فى أسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.

قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة أسيوط محطة النهائية فى تمام الساعة 15.30.

قطار 158:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 10.30 من محطة رمسيس متجهة لمحافظات الوجه القبلي حتى تنتهي فى أسيوط فى تمام الساعة 16.30.

قطار رقم 982:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 12 وتنتهي آخر الرحلة فى محطة أسيوط بتمام الساعة 17.15.

قطار 160

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.15 من رمسيس وتنتهي رحلته فى اسيوط بتمام الساعة 19.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 986:

تبدأ رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 13 ، وتسير الرحلة إلى محطة النهاية بمحافظة أسيوط فى تمام الساعة 17.25.

قطار رقم 186:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك بتمام الساعة 13.30 من محطة رمسيس حتى تصل إلى محطة أسيوط، محطة النهاية للرحلة فى تمام الساعة.