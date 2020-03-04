مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 5-3-2020

القطارات المنطلقة اليوم تسير على خطوط محافظات الوجه القبلي والبحري

أكد الرئيس التنفيذي لبنك ايكزم المجر جيرجلي جاكلي، اهتمام دولته بتطوير وزيادة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما هيئة السكة الحديد ، عبر توفير تمويلات 1300 عربة جديدة، من شأنها زيادة الرحلات وتعديل مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.



وزارة النقل كلفت هيئة السكة الحديد ، تطويرالمرفق وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما له من مردود وقيمة مضافة هامة على الركاب، والأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة، ولهذا ننشر مواعيد القطارات اليوم الخميس.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 982:

ينطلق القطار من محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 12:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 2:25 بمحطة أسوان.



قطار رقم 160

يتحرك القطار من محطة مصر فى الساعة 12:15 ويصل الساعة12:40 بمحطة سكة حديد الأقصر



قطار رقم 986

يقوم القطار من القاهرة متجهًا لمحافظات الوجه القبلي الساعة 13:00 وينهي رحلته في محطة الأقصر الساعة 24:00.



قطار رقم 186

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 13:30من محطة مصر بالقاهرة متوجهاً لمحافظات الصعيد لينهي رحلته في محطة سكة حديد سوهاج الساعة 21:30.



قطار رقم 970

يقوم القطار الساعة 14:00 ويصل محطته النهائية المراغة التابعة لمحافظة سوهاج في الساعة 21:45.



قطار رقم 162

تبدأ الرحلة في السير من محطة سكة حديد مصر الساعة 14:20 وينهي رحلته في محطة أسيوط وسط الصعيد الساعة 21:35.



قطار رقم 1110

يبدا القطار ـ المكيف ـ التحرك من القاهرة الساعة 115:45 ويصل محطته النهائية الواسطي في الصعيد الساعة 17:20، ثم يتم تحويله على خط أخر متجهاً لمحطة الفيوم،الساعة 18:05.



مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 491

ينطلق القطار من محطة طنطا الساعة 10:00 وينهي رحلته فى الساعة 11:30 في محطة قلين.



قطار رقم 463

يقوم القطار من محطة قلين الساعة 11:20 ويصل محطته النهائية في دمنهور الساعة 13:25.



قطار رقم 465

ينطلق القطار من محطة طنطا الساعة 13:55 وينهي القطار رحلته بمحطة قلين الساعة 15:09، ثم يتحرك مرة اخرى متجهًا لمحطة سنهور الساعة 17:45.



قطار رقم 467

وينطلق القطار من محطة البكالوش، على خط طنطا – قلين – دسوق – دمنهور، وينهي رحلته في دمنهور الساعة 16:40.



قطار رقم 451

يتحرك القطار في الساعة 14:55 من طنطا وينهي رحلته في قلين الساعة 16:10.



مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 928 مكيف

يتحرك القطار من محطة الإسكندرية الساعة 18:00 ويصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 20:50.



قطار رقم568 مكيف ومميز

يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 لينهي 20:05 في طنطا.



قطار رقم 22 مميز

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 18:30 وينهي رحلته 21:30، في القاهرة.



قطار 2008 VIP

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 20:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 22:35.



قطار رقم 930 مكيف

يبدأ القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10 ويصل القاهرة بتمام الساعة 23:20.