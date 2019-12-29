مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 29-12-2019

تعمل هيئة السكة الحديد يوميا على تسيير عدد من الرحلات للوجه القبلى، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، ومحطات انطلاقها، بعد تحركها من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الأحد 29- 12-2019.

وتضم قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، والمتجهة من القاهرة للوجه القبلي لمحافظات الصعيد، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، ودرجة مميزة، ومطورة.

أرقام القطارات:

قطار 164:

تنطلق رحلة القطار من محافظة أسيوط في تمام الساعة 21.15 من محطة أسيوط، ويصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة فى تمام الساعة 7.

قطار رقم 990:

يبدأ قطار السكة الحديد فى التحرك من أسيوط في تمام الساعة 21.27 ويصل لمحطة سوهاج فى تمام الساعة 24.

قطار 2006:

تتحرك رحلة القطار من سوهاج فى تمام الساعة 23.40 ويصل محطة أسوان فى النهاية فى تمام الساعة 6.

قطار رقم 988:

ينطلق القطار فى رحلته من سوهاج فى تمام الساعة 1.25 ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 7.50 فى أسوان.

قطار 188:

يتحرك القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة 1.15، وينهي رحلته فى محطة السد العالي فى تمام الساعة 11.20.

قطارات وجه قبلي للقاهرة:

قطار رقم 971:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة سوهاج متجها للقاهرة فى تمام الساعة 5.20 ويصل محطة النهاية فى أسيوط فى تمام الساعة 6.50.

قطار رقم 987:

يبدأ قطار السكة الحديد في التحرك من محطة الأقصر، فى تمام الساعة 4.50 ويصل أسيوط في تمام الساعة 1.05.

قطار 981:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 5.30 من محطة مركز أسوان، ويصل محطته النهائية فى أسيوط الساعة 14.25.

قطار القاهرة المتجهة للإسكندرية:

قطار رقم 29:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 20.30 من محطة رمسيس بالقاهرة متجها للاسكندرية، حتى يصل الساعة 32.49 كفر الدوار مستكملا رحلته للإسكندرية.



قطار رقم 591:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 22.40 من محطة طنطا، متجها للإسكندرية حتى يصل فى تمام الساعة 23.47 فى دمنهور، مستكملا رحلته للإسكندرية، مع توقفه لدقائق فى منتصف الخط.

قطار رقم 35:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 23.10 من القاهرة متجها للإسكندرية، حتى يصل عند الساعة 01.00.

قطار رقم 2

يقوم القطار من الإسكندرية متجهًا للقاهرة فى تمام الساعة 2.15 حتى يصل القاهرة فى تمام الساعة 6.55.