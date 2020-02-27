مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 28-2-2020

تعلن هيئة السكة الحديدية، خلال الأيام القليلة المقبلة نتائج اللجنة الفنية التي تتولى إعداد تقرير عن سبب وقوع حادث قطاع إسكندرية مطروح، والذي وقع أمس، ونتج عنه تأخر في مواعيد قطارات الخط.

وأشارت هيئة السكة الحديدية أن مواعيد القطارات باقي خطوط الهيئة لم تشهد أي تأثر بسبب حادث قطار مرطوح، فضلاً عن التقارير أثبت أنه لا يوجد حالات وفاة في الوقت الحالي.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار 980:

تنطلق رحلة القطار من القطار فى تمام الساعة 13.25 من أسيوط، متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 22.40 في أسوان.



قطار 80:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 15.40 من أسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 1.40.

مواعيد القطارات المميزة



قطار 982:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.



قطار 986:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.



قطار 160:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.

قطار 162:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.



قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى أسوان بتمام الساعة 10.55.



قطار 2014:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من اسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتي ينهي رحلته فى أسوان بتمام الساعة 9.40.



قطار 976:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتي يصل إلي المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.



قطار 966:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى أسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.



قطار 2008:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتي يصل إلي محطة النهاية أسيوط.



مواعيد قطارات إسكندرية

قطار 3:

يبدأ القطار فى التحرك في تمام الساعة 5 من محطة طنطا ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 7.10.



قطار 611:

يتحرك القطار من محطة إيتاى البارود متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة 6 ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 7.30.



قطار 163

ويبدأ القطار فى التحرك بتمام الساعة 4.20 من محطة القاهرة فى رمسيس متجها للإسكندرية فى تمام الساعة 7.45.



قطار 899:

وينطلق القطار من دمنهور فى تمام الساعة 6.55 ويسير فى خط سكة حديد القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية، حتي يصل محطة النهاية في تمام الساعة 8.15.



قطار 909:

يبدأ القطار التحرك في تمام الساعة 9 من محطة رمسيس ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 11.50.



قطار 911:

يتحرك القطار من محطة رمسيس متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 13.05.