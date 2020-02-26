قالت هيئة السكة الحديد ، إنها تعاني من بعض السلوكيات الخاطئة من جانب الركاب، تتمثل في العبور من أماكن ليست مخصصة للعبور، فضلا عن إقامة منشأت على حرم السكة، الأمر الذي يعوق حركة ومواعيد القطارات.

وناشدت هيئة السكة الحديد ، أكثر من مناسبة الركاب الالتزام بالعبور من المزلقانات القانونية، واحترام مواعيد القطارات، والحفاظ على المقاعد، كون المرفق مملوك لكافة الشعب وأي ضرر به يعود في المقام الأول على المستخدمين.

وتنشر المال مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 27-2-2020 كالتالي:

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 89:

القطار ميكف درجة ثانية وأولى، وينطلق من محطة سكة حديد أسوان في تمام الساعة 21:05 ويصل محطته النهائية في القاهرة في تمام الساعة 11.00.



قطار رقم 989 مكيف

تتحرك رحلة القطار من محطة أسوان جنوب محافظات الصعيد في الساعة 23:00 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.



قطار رقم 91:

تبدأ رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد السد العالي في الساعة 22:40 ويصل القطار المميز للقاهرة في الساعة 14:50.



قطار رقم 833:

القطار المميز يبدأ التحرك من محطة أسوان في الساعة 12:10 ويصل القاهرة في تمام الساعة 16:50.



قطار رقم 163:

قطار مميز يبدأ تحركه من أسيوط في الساعة 22:00 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.



قطار رقم 2007

القطار درجة فئة VIP، وينطلق من أسيوط في تمام الساعة 23:05 ويصل محطة رمسيس في القاهرة في الساعة 3:55.



قطار رقم 2015:

تبدأ رحلة القطار في التحرك من أسيوط في الساعة 23:30 وينهي رحلته في القاهرة بتمام الساعة 4:20.

مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 28 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 20:20 من محطة سكة حديد الإسكندرية، وينهي رحلته في تمام الساعة 12:30 بالقاهرة.



قطار رقم 518

يضم القطار الذي ينطلق على خط سكة حديد « الإسكندرية – طنطا – القاهرة»، عربات مميزة ومكيفة بنوعيها،

ويتحرك من الإسكندرية في الساعة 21:15 ويصل محطة طنطا في الساعة 22:40.



قطار رقم 923

يتحرك القطار من الإسكندرية الساعة 22:15 ويصل طنطا في الساعة 23:25، والقطار ردجة VIP.



قطار 36 مميز

يتحرك القطار المميز من الإسكندرية في الساعة 22:40 وينهي رحلته في طنطا الساعة 12:55.

مواعيد القطارات المميزة:



قطاررقم 966 مميز

تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 18:15.



قطار رقم 516 مكيف ومميز

تبدأ رحلة القطار الذي يضم عربات مكيفة ومميزة الساعة 17:15 من محطة سكة حديد المنصورة، ويصل طنطا الساعة 18:25.



قطار رقم 944 مكيف ومميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد دمياط في الساعة 16:15 ويصل القاهرة الساعة 20:25.



قطار رقم 968 مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 19:10 من دمياط ويصل القاهرة في الساعة 23:40.