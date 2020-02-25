مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 26-2-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد ، أنها تتابع بشكل مستمر حالة الطقس الحالية، موضحة أن حركة ومواعيد القطارات تسير بطبيعتها ولم تتأثر بالطقس الحالي.



وطالبت هيئة السكة الحديد، ركاب المرفق الإلتزام بمعايير الأمن والسلامة عند استخدام القطارات، لتسير مواعيد القطارات، ووصل الرحلات في مواعيدها المعلنة.

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 961

يتحرك القطار المميز من محطة القاهرة في تمام الساعة 19:50 ويصل بورسعيد في تمام الساعة 12:5.



قطار رقم339

يبدأ القطار المتميز في التحرك من محطة القاهرة في تمام الساعة 21:15 ويصل محطته النهائية في الزقازيق الساعة 23:00.



قطار رقم 963:

تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة القاهرة في تمام الساعة 22:00 ويصل محطة النهاية في الساعة 1:10 بالإسماعيلية.



قطار رقم 944:

القطار يشمل عربات مكيفة ومميزة، ويتحرك من الزقازيق في الساعة 6:00 ويصل القاهرة في محطة رمسيس الساعة 7:35.



قطار رقم 946:

تنطلق رحلة القطار والذي يوجد به عربات بنوعيها مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسماعيلية الساعة 5:00 ويصل القاهرة الساعة 8:00.



قطار رقم 1112

ينطلق القطار من محطة الإسماعيلية، في تمام الساعة 6:15 ويصل محطة سكة حديد الزقازيق في تمام الساعة 8:05.



قطار رقم 952:

يصل القاهرة الذي يضم عربات مكيفة ومميزة القاهرة في تمام الساعة 9:55 بعد تحركه من سكة حديد بورسعيد في تمام الساعة 5:30.

مواعيد قطارات الصعيد:



قطار رقم 83

يقوم القطار فئة درجة ـ نوم ـ من محطة سكة حديد السد أسوان في تمام الساعة 16:20 ويصل القاهرة 5:30.

قطار رقم 1903



يقوم القطار المكيف من محطة سكة أسوان في تمام الساعة 17:00 ويصل القاهرة في الساعة 5:50.



قطار رقم 87 نوم:

يقوم القطار من محطة سكة حديد أسوان الرئسية في تمام الساعة 17:15 ويصل محطته النهائية في القاهرة في تمام الساعة 6:25.



قطار رقم 185:

القطار درجة فئة الدرجة المميزة ويتحرك في تمام الساعة 12:00 ويصل القاهرة في الساعة 8:20.

مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 938 ميكف

القطار يقوم من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في الساعة 20:5.

قطار رقم 568:



القطار فئة درجة مكيفة ومميزة ويتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:15 ويصل محطة طنطا في الساعة 20:08.



قطار رقم 930

يقوم القطار فئة الدرجة المكيفة من محطة سكة حديد الإسكندرية في الساعة 20:10 ويصل المحطة النهائية القاهرة 23:10.