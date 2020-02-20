مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 21-2-2020

تطبيق منظومة المخالفات وتغريم الركاب المتهربين من دفع تذاكر مواعيد القطارات والرحلات المتاحة بشكل يومي

بدأت هيئة السكة الحديد في ترسيخ سياسية جديدة لدى العاملين بالمرفق، تتضمن توفير الخدمات الجيدة للركاب، وحسن التعامل، خلال فترة انطلاق مواعيد القطارات ، وفي الجدول التالي نقدم قائمة القطارات المتجهة اليوم للمحافظات .

كما تشمل سياسية السكة الحديد ، إضافة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة أثناء تشغيل مواعيد القطارات على الخطوط حتى وصولها للمحطات النهائية.

وتتأتي الساسية الجديدة لهيئة السكة الحديد، بعد تكرار وقوع الحوادث في الفترة الماضية، وتعديل بعض القوانين الحاكمة للعمل في المرفق.

فضلا عن تطبيق منظومة المخالفات وتغريم الركاب المتهربين من دفع تذاكر مواعيد القطارات والرحلات المتاحة بشكل يومي.



مواعيد قطارات الصعيد

أنهت هيئة السكة الحديد جزءا كبيرا من حجم الأعمال التي تجري على خطوط الشبكة الحالية، الهادفة إلى تسريع معدل الرحلات.

ووصول القطارات للمحطات النهائية، فضلا عن أنها تستهدف زيادة الرحلات المنطقة يومياً لمحافظات الوجه القبلي.

وأعلنت وزارة النقل في وقت سابق، أن رحلات الخطوط الطويلة مثل قطارات الصعيد، تغطي مصروفات التشغيل.

لكن الأزمة التي تعاني منها وتحقق بشكل كبير خسائر يومية قطارات الضواحي، مؤكدة أنه لن يتم تحرك أسعار التذاكر إلا بعد النهوض بالخدمة المقدمة للمواطنين.

مواعيد قطارات الإسكندرية



قطار رقم 119

ينطلق القطار المميز من محطة القاهرة في تمام الساعة 5 ، ويصل محطة الإسكندرية، كما تضم قائمة القطارات المتجهة لمحافظة الإسكندرية.

وقطار رقم 903 وهو أحد القطارات المكيفة، والذي ينطلق الساعة 6.00، وقطار 1205 المميز الذي ينطلق بعده مباشرة.

وتضم قائمة قطارات الإسكندرية، قطار رقم 905 درجات فئة قطارات VIP، ويتحرك من محطة القاهرة في تمام الساعة 8.00 يليه القطار رقم 901 مكيف وينطلق الساعة 8.10 متجها لمحافظة الإسكندرية.



مواعيد القطارات المميزة:

أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، جولة تفقدية علي بعض الخطوط المميزة، منها «خط المنصورة – دمياط».

وشدد على انتظام مواعيد القطارات العاملة على تلك الخطوط.

وجه لرسلان تعليماته بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة بما يليق بمكانة الراكب لدى الهيئة.

والتقى أشرف رسلان المواطنين، ووجه علي الفور بتعديل قيام قطار 60 ركاب دمياط/المنصورة/طنطا الساعة 14:15 بدلَا من 14:05 ليتناسب مع مواعيد أهالي دمياط.

وتفقد رسلان المزلقانات بالخط ووجه بترميم ودهان مزلقان محطة شربين، وإزالة العشوائيات ورصد التعديات خلف مزلقان محمد عرفان ومراجعة طفايات الحريق بها.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، نهو إجراءات تجديد مبني محطة دمياط مع شركة المقاولون العرب، واستكمال نهو تجديد باقي أرصفة المحطة وسكك حوش المحطة لزيادة عوامل آمان مسير القطارات بمحطة دمياط.