مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 28-12-2019

تسير هيئة السكة الحديد يوميًا عددًا من الرحلات للوجه القبلى، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، ومحطات انطلاقها، بعد تحركها من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم السبت 28- 12- 2019.



وتضم قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، والمتجهة من القاهرة للوجه القبلى لمحافظات الصعيد، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.

أرقام القطارات

قطار 166

ينطلق القاهرة فى الساعة 6.30 صباحًا من محطة المنيا، وتنتهي رحلته فى أسيوط فى تمام الساعة 9.05 مساءً.

قطار 776

تنطلق رحلته من القاهرة فى الساعة 4.30 صباحًا وتنتهي رحلته، فى أسيوط فى تمام الساعة 11.020.

قطار 974

وتبدأ رحلة القطار فى الساعة 5.15 من محطة القاهرة بمنطقة رمسيس وتنتهي فى الساعة 12.30 فى أسيوط.

قطار 978:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي باخر محطة للقطار فى تمام الساعة 12.50 فى \|أسيوط.

قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهي فى اسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.

قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة اسيوط محطة النهائية فى تمام الساعة 15.30.

قطار 158

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 10.30 من محطة رمسيس متجهة لمحافظات الوجه القبلي حتي تنتهي فى اسيوط فى تمام الساعة 16.30.

قطار رقم 982

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 12 وتنتهي اخر الرحلة فى محطة اسيوط بتمام الساعة 17.15.

قطار 160

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.15 من رمسيس وتنتهي رحلته فى اسيوط بتمام الساعة 19.

قطار 986

تبدأ رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 13 ، وتسير الرحلة الي محطة النهاية بمحافظة اسيوط فى تمام الساعة 17.25.

قطار رقم 186

تبدأ رحلة القطار فى التحرك بتمام الساعة 13.30 من محطة رمسيس حتي تصل الي محطة اسيوط، محطة النهاية للرحلة فى تمام الساعة 19.35.

قطار رقم 970

يتحرك القطار من محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة 14 ويصل الي محطته الأخيرة في اسيوط بتمام الساعة 20.



قطارات لمدن القناة

قطار رقم 271

تنطلق رحلة القطار من بنها فى الساعة 5.10 صباحًا، لتصل الرحلة في محطة النهاية محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 7.15 صباحا.

قطار رقم 251

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 7 من محطة الشبانات، ويصل محطة الإسماعيلية فى تمام الساعة 8.45 صباحا.

قطار رقم 253

تنطلق رحلة القطار من بنها فى الساعة 7.15 صباحا ويصل فى محطة النهائية الزقازيق فى تمام الساعة 8.05 صباحا.

قطار رقم 1113

تنطلق رحلة القطار من بنها في تمام الساعة 8 صباحا، ويصل في محطة النهاية الإسماعيلية في تمام 10.30 صباحا.

قطار رقم 255

تنطلق رحلة القطار فى الساعة 10.10 صباحًا من محطة بنها، ويصل محطة النهاية فى الإسماعيلية فى تمام الساعة 13 مساءً.

قطار رقم 277

وتنطلق رحلة القطار فى الساعة 14.10 من محطة الزقازيق، ويصل الإسماعيلية المحطة الأخيرة فى الرحلة فى تمام الساعة 16.05 مساءً.

قطار رقم 279:

وتبدأ رحلة القطار فى الساعة 15 من محطة بنها، وتسير حتى يصل القطار فى محطة النهاية الزقازيق فى تمام الساعة 15.50 مساْءً.

قطار رقم 281

تنطلق رحلة القطار المطور من محطة الزقازيق فى تمام الساعة 17.45، ويصل حتى محطة الإسماعيلية نهاية الرحلة فى تمام الساعة 19.40 مساءً.

قطار رقم 263

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 21.15 من محطة بنها، ويسير حتى يصل إلى محطة الزقازيق نهاية الرحلة فى تمام 22.05 مساءً.

قطارات متجهة من القاهرة للإسكندرية

قطار رقم 1109

ينطلق القطار فى تمام الساعة 8.20 من القاهرة متجها إلى محافظة الإسكندرية وينهى القطار رحلته فى تمام الساعة 11.35.

قطار 11:

ويبدأ القطار فى التحرك بتمام الساعة 1.10 من محطة القاهرة فى رمسيس متجها إلى الإسكندرية فى تمام الساعة 14.25.

قطار 15

ويتحرك القطار من القاهرة فى تمام الساعة 11.25 ويسير فى خط سكة حديد القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية، حتى يصل محطة النهاية فى تمام الساعة 15.10.

قطار 913

يبدأ القطار التحرك، من القاهرة فى تمام الساعة 12.30 ويصل إلى الإسكندرية فى تمام الساعة 15.25.