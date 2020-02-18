مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 19-2-2020

تراهن هيئة الكة الحديد على زيادة عدد الركاب لتحقيق حجم ايرادات مناسبة في الفترة المقبلة

تتيح هيئة السكة الحديد ، على مدار الأسبوع عددا من رحلات ومواعيد القطارات على شبكة الخطوط الحالية، لتوفير عملية نقل مناسبة للركاب، وتراهن على زيادة أعداد الركاب لتحقيق أكبر قدر مكن من الإيرادات لتوفير السيولة المالية المناسبة لخطة الاصلاح.



وطالبت هيئة السكة الحديد ، كافة الركاب الاحتفاظ بالتذاكر من توقيت الحصول عليها من شبابيك التذاكر حتي نهاية الرحلة، تجنباً لدفع غرامة تهرب، وننشر اليوم الأربعاء 19-2-2020 مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 402:

ينطلق القطار فى رحلته اليومية عند موعد 5.10، وينهي الرحلة فى منطقة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ6.25.



قطار رقم 404:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.



قطار رقم 406

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ8.55.



قطار رقم 408:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ8.30 من منطقة شبين القناطر، وتنتهي رحلته فى تمام الساعة الـ9.45 فى 23 يوليو.



قطار رقم 1

تنطلق قطارات السكة الحديد فئة إكسبريس بعريات مميزة الساعة 3 عصرا، ورقم القطار ” 1 ” وتصل الي محطة شبرا الخمية الساعة 3.15 بعد الظهر، إلى أن يصل بنها بين الساعة 3.44 والساعة 3.48 دقيقة.



مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 889:

يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.



يبدأ القطار التوقف فى محطة أبوحمص عند الساعة 7.24 دقيقة، وكفر الدوار في الساعة 7.42 مساء.



وتوقف فى محطة سيدي جابر الساعة 8.03 دقائق، ويستمر حتي تنتهي رحلته فى الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.



قطار رقم 939:

قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، ويبدأ رحلته من محطة بنهاء الساعة 6.24 صباحا ومساء.



يبدأ التوقف فى محطة دمنهور عند الساعة 7.52 دقيقة، و7.55 دقيقة، ثم يتم تحويله إلي خط آخر برقم 940 متجه إلي مرسى مطروح.



قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهي فى القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.



قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.



قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.



مواعيد قطارات الصعيد

قطار 159:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط، فى تمام الساعة الـ11.35 منطلق لمحافظات الوجه البحري، حتى ينهي رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.

قطار رقم 891:

ينطلق القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ12.35، حتى يصل محطته النهائية، في القاهرة فى تمام الساعة الـ17.35.

قطار رقم 975:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ13.50 من أسيوط، حتي يصل للقاهرة فى تمام الساعة الـ21.

قطار رقم 979:

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ14.35 من أسيوط، وينطلق متجها للوجه البحري، حتى يصل للقاهرة بمحطة رمسيس فى تمام الساعة الـ21.30.

قطار رقم 983:

ينطلق القطار فى تمام الساعة الـ16.30 من اسيوط، متجها للقاهرة حتى ينهي رحلته فى محطة رمسيس، فى تمام الساعة الـ21.40.