مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 18-2-2020

تسعي هيئة السكة الحديد في الفترة الحالية، التوسع في استغلالها أصوالها المنتشرة على كافة خطوط الشبكة الحالية، الأمر الذي سينعكس على تطوير الخدمة المقدمة وانتظام في مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.



وتمتلك هيئة السكة الحديد مساحات شاسعة من الأراضي، وتتولي شركة mot للاستثمار والمشروعات، طرحها للاستغلال في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعقارات، وننشر اليوم الثلاثاء 18-2-2020 مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

مواعيد قطارات الصعيد:



قطار رقم 187

يقوم القطار ـ فئة الدرجة المميزة ـ الساعة 17.30 من محطة السد العالي، لينهي رحلته في تمام الساعة 3.30 في أسيوط.



قطار 85

ينطلق القطار فئة الدرجة ـ نوم ـ من محطة أسوان في الساعة 2.20، متجهاً لمحافظات الوجه البحري حتي ينهي رحلته في القاهرة.



قطار رقم 997 مكيف:

ينطلق القطار من محطة أسوان في تمام الساعة 20.45 ويصل محطة أسيوط في تمام الساعة 4.20.



قطار رقم 89 مكيف

تقوم رحلة القطار في تمام الساعة 21.00 من محطة أسوان، ويصل محطة وسط الصعيد أسيوط في تمام الساعة 5.35.



قطار رقم 989 مكيف:

يتحرك القطار في تمام الساعة 23.00 من أسوان، ليستكمل رحلته لمحطة أسيوط في تمام الساعة 6.20.



قطار رقم 91

تبدأ رحلة القطار فئة الدرجة ـ المميزة ـ في تمام الساع 22.40 من أسوان ليصل محطته النهائية في أسيوط في تمام الساعة 8.20.



قطار رقم 833:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 12.10 ، وينهي رحلته في تمام الساعة 9.20 يمحطة القاهرة.



قطار رقم 163:

يقوم القطار فئة ـ الدرجة المميزة ـ في تمام الساعتة 22.00 من أسيوط ويصل القاهرة في تمام الساعة 3.35.



قطار رقم 2007 vip.

تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 23.05، ويصل الساعة 3.55 محطة رمسيس بالقاهرة.

قطار رقم 2015 vip.

تنطلق رحلة القاهرة من أسيوط في تمام الساعة 12.10 ، ويصل المحطة النهائية في القاهرة في تمام الساعة 4.20.



قطار رقم 977 vip.

يقوم القطار في تمام الساعة 12.10 من محطة أسيوط، ويقف على عدد كبير من المحطات الرئيسية على طول الخط حتي ينهي رحلتة في القاهرة في تمام الساعة 5.20.



قطار رقم 83 نوم:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 12.20 من محطة أسيوط، لينهي رحلته في تمام الساعة 5.30 في رمسيس بالقاهرة.



قطار رقم 1903 مكيف:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 1.05 من محطة أسيوط، لينهي رحلته في القاهرة في تمام الساعة 5.50.



قطار رقم 87 نوم:

يقوم القطار في تمام الساعة 1.15 من محطة أسيوط، وينهي رحلته في تمام 6.25 في محطة رمسيس بالقاهرة.

مواعيد القطارات المميزة





























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