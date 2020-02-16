مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 17-2-2020

مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف

تعلن هيئة السكة الحديد بشكل يومي، مواعيد القطارات لمحافظات الوجه القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف اليوم الإثنين 17-2-2020.

وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات هيئة السكة الحديد المتجهة من القاهرة للمحافظات، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من محطة ميت غمر، في تمام الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.

قطار 1108:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

موعد القطارات المميزة



قطار رقم 152:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ5 مساء من الجيزة، ويصل فى 7.15 فى الواسطى، ثم يتجه للفيوم، حاملًا رقم قطار آخر.

قطار رقم 714:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ4 مساء من محطة الواسطى، حتى يصل للمنيا محطة النهاية فى تمام الساعة الـ7.55.

قطار رقم 168:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ2.35 مساء من محطة الواسطي، متجها لمحافظات الوجه القبلي، حتى ينهي رحلته فى تمام الساعة الـ 6.35 فى المنيا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 164:

تنطلق رحلة القطار من محافظة أسيوط في تمام الساعة 9.15 مساء من محطة أسيوط، ويصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة فى تمام الساعة 7 صباحا.

قطار رقم 990:

يبدأ قطار السكة الحديد فى التحرك من أسيوط في تمام الساعة 9.27 مساء، ويصل لمحطة سوهاج فى تمام الساعة 12 صباحا.

قطار 2006:

تتحرك رحلة القطار من سوهاج فى تمام الساعة 11.40 مساء ويصل محطة أسوان فى النهاية فى تمام الساعة 6 صباحا.

قطار رقم 988:

ينطلق القطار فى رحلته من سوهاج فى تمام الساعة 1.25 ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 7.50 فى أسوان.

قطار 188:

يتحرك القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة 1.15، وينهي رحلته فى محطة السد العالي فى تمام الساعة 11.20.