مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 17-2-2020

تعلن هيئة السكة الحديد بشكل يومي، مواعيد القطارات لمحافظات الوجه القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف اليوم الإثنين 17-2-2020.
وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات هيئة السكة الحديد المتجهة من القاهرة للمحافظات، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة ومطورة.
مواعيد قطارات الإسكندرية
قطار رقم 818:
ينطلق رحلته من محطة ميت غمر، في تمام الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.
قطار رقم 2
تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.
قطار رقم 1202:
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.
قطار 1108:
وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.
موعد القطارات المميزة
قطار رقم 152:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ5 مساء من الجيزة، ويصل فى 7.15 فى الواسطى، ثم يتجه للفيوم، حاملًا رقم قطار آخر.
قطار رقم 714:
يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ4 مساء من محطة الواسطى، حتى يصل للمنيا محطة النهاية فى تمام الساعة الـ7.55.
قطار رقم 168:
يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ2.35 مساء من محطة الواسطي، متجها لمحافظات الوجه القبلي، حتى ينهي رحلته فى تمام الساعة الـ 6.35 فى المنيا.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار 164:
تنطلق رحلة القطار من محافظة أسيوط في تمام الساعة 9.15 مساء من محطة أسيوط، ويصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة فى تمام الساعة 7 صباحا.
قطار رقم 990:
يبدأ قطار السكة الحديد فى التحرك من أسيوط في تمام الساعة 9.27 مساء، ويصل لمحطة سوهاج فى تمام الساعة 12 صباحا.
قطار 2006:
تتحرك رحلة القطار من سوهاج فى تمام الساعة 11.40 مساء ويصل محطة أسوان فى النهاية فى تمام الساعة 6 صباحا.
قطار رقم 988:
ينطلق القطار فى رحلته من سوهاج فى تمام الساعة 1.25 ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 7.50 فى أسوان.
قطار 188:
يتحرك القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة 1.15، وينهي رحلته فى محطة السد العالي فى تمام الساعة 11.20.