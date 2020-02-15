مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 16-2-2020

أضافت الهيئة في الفترة الماضية عدد من العربات لتلبية الاحتياجات اليومة للركاب.

توفر هيئة السكة الحديد رحلات منتظمة لمواعيد القطارات المتجهة لكل المحافظات، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وأضافت الهيئة في الفترة الماضية عددًا من العربات لتلبية الاحتياجات اليومية للركاب.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات من المتوقع أن يحدث لها بعض التأخيرات بالمحطات، وذلك بسبب التطويرات التي يتم تنفيذها على طول الشبكة سواء في مناطق محافظات الوجه القبلي أو البحري.

مواعيد قطارات إسكندرية

مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 983:

يقوم القطار المكيف من محطة أسوان الساعة 7.30 ويصل المحطة النهائية الساعة 16.20 في أسيوط.

قطار رقم 935 VIP



يقوم القطار من محطة الأقصر الساعة 12.40 ويصل محطته النهائية في تمام الساعة 17.05 بأسيوط.

قطار رقم 777 مميز:



تنطلق رحلة قطار الفئة المميزة من محطة سوهاج الساعة 16.00 وتنتهي الرحلة في تمام الساعة 17.04 في أسيوط.



قطار رقم 81 مميز:

يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 9.30 ، ويصل أسيوط الساعة 18.55.



قطار رقم 163 مميز:

ينطلق القطار في التحرك من أسوان الساعة 12.30، ويصل محطة أسيوط الساعة 21.45.



قطار رقم 2007 VIP

يتحرك القطار الساعة 15.00 من محطة اسوان، ويصل محطة أسيوط في تمام الساعة 22.45.



قطار رقم 2015 VIP:

يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 16.00، وتنتهي الرحلة في محطة أسيوط الساعة 23.10.



قطار رقم 977 VIP

يقوم القطار من محطة الأقصر الساعة 19.25 وتنتهي رحلته في أسيوط الساعة 24.00.



قطار رقم 83 نوم:

يقوم القطار من محطة السد العالي في تمام الساعة 16.20 ونتهي رحلته في أسيوط الساعة 12.10.



قطار رقم 1903 مكيف:

يقوم القطار في الساعة 17.00 ويصل محطة أسيوط الساعة 1.05.



قطار رقم 87 نوم:

يتحرك القطار من محطة أسوان 17.15، وينهي رحلته في 1.50 في أسيوط.



قطار رقم 185 مميز:

يقوم القطار الساعة 12.00 من محطة سوهاج وتنهي رحلته في تمام الساعة 1.35 في أسيوط.



قطار رقم 2009 VIP

تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 18.10 من أسوان متجها لمحافظات الوجه البحري، لينهي رحلته في أسيوط الساعة 1.45.

مواعيد القطارات المميزة

































