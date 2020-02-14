مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 15-2-2020

دعت هيئة السكة الحديد عدم العبور على أماكن ليست مخصصة للعبور

ناشدت هيئة السكة الحديد كل الركاب المستخدمين للمرفق المحافظة عليه وعدم التعدي على العاملين في القطارات استفسارهم عن تذاكر المعاقد، كما دعت هيئة السكة الحديد عدم العبور على اماكن ليست مخصصة للعبور.

وننشر اليوم السبت مواعيد القطرات المتجهة من القاهرة للمحافظات.

وقالت هيئة السكة الحديد ، إن المرفق هو ملكا للشعب ومن ثم ضرورة المحافظة عليه، حتى يتسني الحصول على خدمة تناسب الشعب المصري، لعدم تعطل رحلات ومواعيد القطارات ووصولها للمحطات النهائية وفقا للتوقيت المعلن عنه.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 160:

ينطلق القطار فئة الدرجة المميزة في تمام الساعة 19.45، من محطة أسيوط، وينهي الرحلة في تمام الساعة 21.30 في محطة سوهاج.

قطار رقك 970 مكيف:

تنطلق رحلة القطار من محطة أسيوط في تمام الساعة 20.15، وينهي رحلته في تمام الساعة 21.45 في سوهاج، المحطة النهائية للرحلة.

قطار رقم 164:

يتحرك القطار في تمام الساعة 21.15 من محطة أسيوط، ليصل نهاية الرحلة في تمام الساعة 7 بمحطة السد العالي.

قطار رقم 990 مكيف:

تبدأ رحلة القطار في تمام الساعة 22.00 من محطة أسيوط، متجها لمحطة النهاية في أسوان ليصل الساعة 7.00.

قطار 2006 vip:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 22.30 من محطة أسيوط، وينهي رحلته في أسوان الساعة 6.00.

قطار رقم 988 مكيف:

تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 12.12 من أسيوط، وتنهي الرحلة في محطة أسوان الساعة 7.50.

قطار 188 مميز:

يقوم القطار من محطة أسيوط في الساعة 15.15، ويصل المحطة النهائية في السد العالي الساعة 11.20.

قطار رقك 971 مكيف:

يقوم القطار من سوهاج الساعة 5.20 ويصل محطة وسط الصعيد أسيوط الساعة 6.50، ومتسكملًا رحلته للقاهرة.

قطار رقم 991 مكيف:

تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 4.50 من محطة الأقصر، ليصل محطة النهاية أسيوط الساعة 10.25.

قطار رقك 159 مميز:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 6 من محطة الأقصر، لينهي رحلته في 11.45 في أسيوط.

قطار رقم 891 مكيف:

يقوم القطار من سوهاج ليصل الساعة 11.00 ويصل سيوط بداية التوقف، ليستكمل رحلته للقاهرة.

قطار رقم 157 مميز:

تتحرك رحلة القطار من محطة الأقصر الساعة 7.30 وينهي رحلة في أسيوط الساعة 12.50.

قطار رقم981 vip:

تنطق الرحلة من محطة أسون الساعة 5.30 ، وينهي رحلته في أسيوط الساعة 14.25.

قطار رقم 167 مميز:

تتحرك رحلة القطار المميز من محطة سوهاج الساعة 13.30، وينهي الرحلة في أسيوط الساعة 15.15، وهو من القطارات التي يتم وقف سيرها على الخط في العطلات الرسمية.

مواعيد القطارات المميزة











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