مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 14-2-2020

مواعيد انطلاق القطارات للمحافظات تشهد انتظاما في المواعيد قبل نهاية يونيو المقبل

أعلنت هيئة السكة الحديد ، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن في انطلاق مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات على جميع خطوط الشبكة الحالية، والتي تزيد على 4 الآف كيلو متر.

وتعهدت هيئة السكة الحديد، عقب وقوع حادث محطة مصر، أنه سيتم الإعلان رسيما عن مرفق سكة حديد جديد قبل نهاية يوينو المقبل، ومتضمن خدمات جيدة سواء في مواعيد القطارات، وزمن وصولها للمحطات النهائية، فضلا عن زيادة عدد العربات الحالية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2008VIP:

يتحرك القطار من محطة أسيوط في تمام الساعة 3.55 ، وينهي رحلته في محطة أسوان الساعة 11.45.



قطار رقم 90 مميز:

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 4.20 من محطة أسيوط، وينهي رحلته في تمام الساعة 15.05 في محطة السد العالي.



قطار رقم 890 مكيف:

تتحرك رحلة القطار في الساعة 5.05 من محطة أسيوط، لينهي رحلته في تمام الساعة 6.30 في سوهاج.



قطار رقم 1902 مكيف:

تنطلق الرحلة في الساعة 5.15 من محطة أسيوط، وتنتهي الرحلة في الساعة 13.20 في أسوان.



قطار رقم 934 VIP:

تتحرك رحلة القطار من محطة أسيوط في الساعة 6.30، ويصل محطة النهاية الأقصر الساعة 11.00.



قطار رقم 832 مميز:

ويتحرك القطار فئة الدرجة المميزة الساعة 8.15 من أسيوط متجهاً لمحافظات الوجه القبلي، لينهي الرحلة في محطة أسوان الساعة 17.40.



قطار رقم 166 مميز:

يصل القطار محطته النهائية في سوهاج الساعة 11.00، ويتحرك من أسيوط في الساعة 9.15 بداية انطلاق الرحلة.



قطار رقم 776 المميز:

تيسر رحلة القطار من محطة أسيوط في الساعة 11.30 ليصل محطة النهاية في سوهاج الساعة 13.10.



قطار رقم 980 VIP:

ينطلق القطار من محطة أسيوط في تمام الساعة 13.25، ويصل محطته النهائية في أسوان الساعة 22.40.



قطار رقم 80 مميز:

تبدأ رحلة القطار في التحرك الساعة 15.40 من أسيوط، ليصل أسوان الساعة 1.40.



قطار رقم 158 مميز:

يقوم القطار الساعة أسيوط الساعة 17.00 وينهي الرحلة الساعة الأقصر الساعة 22.25.



قطار رقم 982 مكيف:

يقوم القطار الساعة 17.25 من أسيوط، ليصل محطة النهاية في أسوان الساعة 2.25.



قطار رقم 986 مكيف:

يصل القطار في المحطة النهائية ـ أرمنت ـ الساعة 24.00، ويبدأ التحرك من أييوط بداية انطلاق الرحلة الساعة 18.40.



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