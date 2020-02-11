مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء12-2-2020

أعتذرت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي عن التأخيرات المتوقعة في مواعيد انطلاق القطارات المتجهة اليوم لمحافظات الأربعاء 12-2-2020، على كل خطوط الهيئة.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم وضع آلية جديدة لرد تذاكر القطارات، حال عدم رغبة استخدامها، شريطة قبل مرور 48 ساعة من وقت حجزها، وتشمل الآلية الجديدة خصم 25% من قيمة التذكرة حال تسليها لمكتب الحجز قبل مرور 48 ساعة، و50% من قميتها حال انطلاق القطار بـ24 ساعة من وقت الحجز.

مواعيد قطارات الصعيد:



قطار رقم 776:

ينطلق القطار المميزة من محطة القاهرة الساعة 4.30، ويصل محطة أسيوط في نهاية الرحلة الساعة 11.20.



قطار رقم 974:

يتحرك القطار المميز من محطة القاهرة الساعة 5.15، وينهي الرحلة في محطة اسيوط الساعة 12.30.



قطار رقم 978 VIP :

يقوم من محطة القاهرة الساعة 6.30، وتنهي رحلته في محطة أسيوط الساعة 12.50.



قطار 980 VIP :

يقوم القطار المكيف من القاهرة في تمام الساعة 8.00 ويصل أسيوط الساعة 13.10.



قطار 80 المميز:

ينطلق القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8.30 ويصل أسيوط محطة النهاية الساعة 15.30.



قطار 158 المميز:

يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 10.30 ويصل محطة النهاية في أسيوط 16.50.



قطار رقم 982 مكيف:

يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 12.00 ويصل لمحطته النهائية بأسيوط في تمام الساعة 17.15.



قطار 986:

تتحرك رحلة القطار من القاهرة في الساعة 13.00 وينهي الرحلة في أسيوط الساعة 17.25.



قطار 970 مكيف:

يقوم القطار المكيف من القاهرة الساعة 14.00 ، ويتوقف على عدد من المحطات منها الجيزة، وينهي الرحلة في أسيوط الساعة 20.00.



قطار 162 مميز

يصل القطار محطة أسيوط نهاية الرحلة في الساعة 21.00 ويتحرك من القاهرة في الساعة 14.20.



قطار 1110 مميز:

يقوم القطار من القاهرة متجهاً لمحافظات الصعيد في الساعة 15.40 ويصل لمحطة النهاية الواسطي الساعة 17.13، ثم ينطلق برقم آخر لمحافظة الفيوم.



في سياق متصل، يوجد عدد من قطار الهيئة «ركاب»، تعمل على خط سكة حديد «أسون – السد العالي»، فئة قطارات أرقام « 1022، و1026، و1024، و1028، بالإضافة الي 1030، و1032، وقطارات 1025، و1029، و1031، 1033.

وتنطلق قائمة القطارات المذكورة سلفًا من محطة أسوان، وتنهي في السد العالي، والعكس، وتقف على غالبية المحطات.



وتضم قائمة، المحطات التي تقف عليها القطارات: « أسوان، الشيخ هارون، وكيما، الصداقة، السد العالي»، والعكس.



قطار رقم 1022:

يقوم القطار من محطة اسوان الساعة 5.40 وينهي رحلته في الساعة 6.10 في محطة السد العالي.



مواعيد القطارات المميزة



القطارات المميزة

القطارات المميزة

قائمة القطارات المميزة

مواعيد قطارات اسكندرية

قطارات اسكندرية

قطارات اسكندرية