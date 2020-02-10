مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 11-2-2020

عدد الرحلات التي تنفيذها هيئة السكة الحديد في الفترة الحالية، نحو 820 رحلة

أعلنت هيئة السكة الحديد عن خطة جديدة لزيادة إيرادات المرفق خلال الفترة المقبلة، تتضمن استغلال الأصول الشاغرة، وذلك لتطوير الخدمة وتوفير قطارات كافية لحجم الركاب الحالي، ولهذا ننشر مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليومالثلاثاء 11-2-2020.

ويبلغ عدد الرحلات التي تنفيذها هيئة السكة الحديد في الفترة الحالية، نحو 820 رحلة، بمواعيد انطلاق للقطارات منتظمة، لكن ترغب في الفترة المقبلة، وضع جدول تشغيل منتظم لرحلات قطارات البضائع.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 925

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 17.10 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 2025.



قطار رقم 23:

يتحرك القطار في الساعة 17.20 وينهي رحلته في محطة الإسكندرية الساعة 21.50.



قطار رقم 921:

تتحرك رحلة القطار من محطة القاهرة في الساعة 18.00 وتصل الإسكندرية 20.35.



قطار رقم 31:

تنطلق رحلة القطار في الساعة 18.30 وتصل للمحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 22.30.



قطار رقم 157:

تنطلق رحلة القطار في الساعة 19.25 ويصل محة سيدي جابر في الساعة 22.28 وتنهي الرحلة في محطة الإسكندرية في تمام الساعة 22.40.



قطار رقم 931:

يتحرك القطار من محطة رمسيس في القاهرة الساعة 2.15، ويصل للإسكندرية في الساعة 23.35.



قطار رقم 29:

يقوم القطار في من القاهرة 2.30 وينهي الرحلة في الساعة 12.20.



قطار 935:

يقوم القطار في الساعة 22.30 من القاهرة، وتنتهي الرحلة في محطة الإسكندرية الساعة 1.05.



قطار 35:

يصل محطة طنطا الساعة 01.00، ويقوم من القاهرة الساعة 23.10.



مواعيد قطارات إسكندرية



قطار رقم 901:

يقوم من القاهرة الساعة 8.10 ويصل الإسكندرية الساعة 11.15.



قطار 905:

ينطلق من القاهرة الساعة 8.00 ويصل الإسكندرية الساعة 10.30.



قطار رقم 1205:

يصل القطار محطة سكة حديد دمنهور أخر الرحلة في الساعة 9.25، ويقوم من القاهرة الساعة 6.50.



قطار رقم 7:

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6.20 ويصل الإسكندرية في الساعة 10.10.



يشار إلى أن قطارات الإسكندرية المذكورة سلفًا، فئة القطارات إكبرسيس درجة أولي وثانية مكيفتا الهواء وردحة مميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار 188:

يقوم من محطة أسيوط الساعة 1.15، وينهي رحلته فى محطة السد العالي الساعة 11.20.



قطار 164:

تنطلق الرحلة من محافظة أسيوط في الساعة 21.15، وتصل أسوان الساعة 7.



قطار رقم 935:

يبدأ قطار السكة الحديد في التحرك من محطة الأقصر، فى الساعة 12.40 ويصل أسيوط في تمام الساعة 17.05.



قطار 81:

تتحرك رحلة القطار فى الساعة 9.30 من محطة مركز أسوان، ويصل محطته النهائية فى أسيوط الساعة 18.55.



قطار رقم 777:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 18 من مركز المراغة فى محافظة سوهاج، ويصل نهاية الرحلة فى أسيوط فى تمام الساعة 19.35.



قطار 980:

تنطلق رحلة القطار من القطار فى تمام الساعة 13.25 من أسيوط، متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 22.40 في أسوان.