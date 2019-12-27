مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 27-12-2019

تسير هيئة السكة الحديد عددًا من رحلات القطارات للمحافظات فى الوجه القبلى، ومحافظات الوجه البحري، مصحوبة بجدول مواعيد القطارات محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الجمعة 27- 12- 2019.

تشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد المتجهة، من قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة: «980، 80، و158، و982، و986، و160، 186، و970، 164، و990، و2006، و988، 188».



قطارات محافظات الصعيد

قطار 980:

تنطلق رحلة القطار من القطار فى تمام الساعة 13.25 من أسيوط، متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 22.40 في أسوان.

قطار 80:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 15.40 من أسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 1.40.

قطار 158:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 17 من أسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتى ينهي رحلته فى الأقصر بتمام الساعة 22.25.

قطار 982:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.

قطار 986:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.

قطار 160:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.

قطار 186:

ينطلق القطار في التحرك من محافظة أسيوط فى تمام الساعة 19.45، ويصل محطة النهاية سوهاج فى تمام الساعة 21.30.

قطار رقم 970:

يصل القطار محطة سوهاج فى تمام الساعة 21.45، ويبدأ التحرك من محافظة أسيوط في تمام الساعة 20.15.

قطار 164:

يصل القطار إلى محطة النهائية فى محافظة أسوان فى تمام الساعة 7، ويبدأ فى الانطلاق من محطة البداية فى سوهاج فى تمام الساعة 21.015.

قطار 990:

ينطلق القطار في التحرك فى تمام الساعة 22 من أسيوط، ويصل إلى محطة النهاية سوهاج في تمام الساعة 24.

قطار188:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 1.15 من أسيوط، ويصل محطة النهاية في السد العالي بتمام الساعة 11.20.

قطارات محافظات الوجه البحري:

وتشمل قائمة القطارات المتجهة من القاهرة للإسكندرية: «2001، و915، 21، و923، و28، و835، و517، و925، و23، و921، و31، و927، و157، و931». قطارات السكة الحديد المميزة

قطار2001:

وينطلق القطار من القاهرة في تمام الساعة 15 ويصل لمحطة النهاية الإسكندرية فى تمام الساعة 17.30.

قطار 915:

ينطلق القطار من القاهرة فى تمام الساعة 15.10 ويصل للمحطة النهاية فى الإسكندرية في تمام الساعة 18.20.

قطار 21:

ويتحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 15.20، ويصل لمحطة النهاية الإسكندرية فى تمام الساعة 19.15.

قطار 923:

يتحرك القطار في تمام الساعة 16 من القاهرة، وينطلق حتى يصل إلى الإسكندرية فى تمام الساعة 19.25.

قطار 27:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة في تمام الساعة 16.15، ويستمر في التحرك حتى يصل إلى المحطة النهائية بالإسكندرية في تمام الساعة 19.50.