مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 9-2-2020

ننشر اليوم الأحد 9-2-2020، مواعيد القطارات على خطوط السكة الحديد

فتحت هيئة السكة الحديد عددًا من شبابيك التذاكر الإضافية في المحطات الرئيسة لتوفير خدمة جديدة للمواطنين، في الحصول على تذاكر، ومعرفة مواعيد انطلاق القطارات المتجهة لمحافظات الجمهورية، وننشر اليوم الأحد 9-2-2020، مواعيد القطارات على خطوط السكة الحديد.

وطالبت هيئة السكة الحديد، الركاب الالتزام معايير الأمن والسلامة، والتي تتضمن ركوب القطارات من الأبواب الرئيسية، وعدم التسطح علي ظهر القطارات، تجنبًا لوقوع إصابات، وعدم التدخين داخل العربات، تجبنًا للغرامات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 142:

يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 8.45، ويصل الواسطي الساعة 10.47.

قطار رقم 144:

يتحرك القطار من الجيزة في الساعة 11.35 وينهي الرحلة في الواسطي الساعة 13.15.

قطار رقم 146:

يقوم القطار من الجيزة في الساعة 14.10، ويصل الواسطي نهاية الرحلة في الساعة 16.10.

قطار رقم 152:

يقوم القطار من الجيزة في تمام الساعة 17.00 ويصل الواسطي في الساعة 19.15.

قطا ررقم 156:

يتحرك القطار في الساعة 20.40 من الجيزة، ويصل الواسطي في الساعة 22.10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 941:

يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 5.15 ويصل دمياط في الساعة 10.15.

قطار رقم 965:

يقوم القطار الساعة 7.30 ويصل دمياط في الساعة 11.30.

قطار رقم 949:

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 9.15 ويصل محطته النهائية في المنصورة الساعة 16.20.

قطار رقم 807:

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 1.35ويصل المنصورة في نهاية الرحلة الساعة 19.35.

قطار رقم 1915:

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 17.00 ويصل محطة المنصورة نهاية الرحلة الساعة 19.20.

قطار رقم 809:

يتحرك القطار من القاهرة الساعة 18.15 وينهي رحلته في محطة محلة روح الساعة 20.17.

قطار رقم 969

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 19.35 وينهي رحلته في دمياط الساعة 24.00.

قطار رقم 519:

يقوم القطار في الساعة 23.00 من محطة طنطا، ويصل المنصورة نهاية الرحلة الساعة 12.15.

مواعيد قطارات إسكندرية



القطار رقم 772:

يقوم القطارـ نوم ـ، من محطة محرم بك، في الساعة 2.20، ويصل مرسي مطروح في الساعة 6.20.

القطار رقم 648:

ينطلق القطار من محطة جنيه القباري في الساعة 6.30 ويصل محطة الضبعة في تمام الساعة 9.50.

قطار رقم 300:

يتحرك القطار من الإسكندرية في تمام الساعة 6.40 ويصل في الساعة مرسي مطروح 12.30.