مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 8-2-2020

فعلت هيئة السكة الحديد خدمة تلقي شكاوى الركاب الناتجة من أفعال بعض العاملين في المرفق أو المستخدمين له

أعلنت هيئة السكة الحديد ، عن استعدادها لتلقي كل الشكاوى والمقترحات، المتعلقة بمواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الجمهوية ، على أرقام التليفونات الأتية : 01220008807 — 01220008806 — 01274422925 — لاستفسارات الموبيل ابلكيش الاتصال برقم 01095444407.

وفعلت هيئة السكة الحديد إدارة خدمة العملاء بمحطة سكة حديد ، لمتابعة وتلقي مقترحات الركاب الخاصة بمواعيد انطلاق القطارات، ومواجهة أي معوقات قد تواجههم، والعمل على سرعة توفير الحلول المناسبة لها.



مواعيد قطارات إسكندرية:

قطار 1109:

وينطلق القطار من القاهرة في تمام الساعة 8.20، ويصل لمحطة النهاية في الاسكندرية فى تمام الساعة 11.35.

قطار 909:

ينطلق القطار من القاهرة فى تمام الساعة 9 ويصل للمحطة النهاية فى الاسكندرية في تمام الساعة 11.50.

قطار 911:

ويتحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 10 من القاهرة، ويصل لمحطة الاسكندرية النهاية فى تمام الساعة 13.05.

قطار 11

يتحرك القطار في تمام الساعة 10.10 من القاهرة وينطلق حتي يصل إلي الاسكندرية فى تمام الساعة 14.35.

قطار 89:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 11.15، ويستمر فى التحرك حتي يصل الي المحطة النهائية بالاسكندرية في تمام الساعة 13.55.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 162:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.

قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى اسوان بتمام الساعة 10.55.

قطار 2014:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من اسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتي ينهي رحلته فى اسوأن بتمام الساعة 9.40.

قطار 976:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتي يصل إلي المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.

قطار 966:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى اسيوط، ليصل محطة النهاية اسوان فى تمام الساعة 11.25.

قطار 2008:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتي يصل إلي محطة النهاية اسيوط فى تمام الساعة 3.40.

قطار 90:

ينطلق القطار في التحرك من محافظة القاهرة فى تمام الساعة 22.15، ويصل محطة النهاية فى تمام الساعة 40.10 في اسيوط.

قطار رقم 1902:

يصل القطار محطة اسوان فى تمام الساعة 13.30، ويبدأ التحرك من محافظة اسيوط في تمام الساعة 5.15.

قطار 934:

يصل القطار إلي محطة النهائية فى محافظة الأقصر فى تمام الساعة 11 ويبدأ فى الانطلاق من محطة البداية فى اسيوط فى تمام الساعة 6.30

قطار 832:

ينطلق القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8.15 من اسيوط، ويصل إلي لمحطة النهاية في تمام الساعة 17.40 فى اسوان.

قطار776:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 11.30 من اسيوط، ويصل محطة النهاية فى سوهاج بتمام الساعة 1310.

مواعيد القطارات المميزة