مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 7-2-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن إطلاق رحلات لمواعيد قطارات إضافية بشكل منتظم على كافة خطوط الهيئة من القاهرة، الإسكندرية ومن القاهرة للصعيد، لفئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ومطورة ومميزة لخدمة ركاب الخط المتجهين من المحطة القاهرة والعكس، وننشر اليوم الجمعة 7-2-2020 مواعيد القطارات المتجهة لجميع المحافظات.

وتوفر هيئة السكة الحديد يوميًا ما يقرب من 850 رحلة للقطارات المتجهة لجميع محافظات الجمهورية، يتخللها فترة انتظار بين كل قطار نحو 30 دقيقة.

مواعيد قطارات إسكندرية

يتوافر يوميا عدد من القطارات المتجهة لخطوط الوجه البحري، ومنها قطارات أرقام 903 الذي يقوم الساعة 7:30 صباحا، و901 الذي ينطلق الساعة 9:30 صباحا، إضافة إلى قطار رقم و1109 الساعة الذي يتحرك 9:45.

وتضم قائمة القطارات أيضا 911 ا الذي يقوم الساعة 11:20 صباحا، وقطارات 913 الذي يقوم الساعة 1:45 ظهرا، وتضم قائمة القطارات أيضا، 919 الساعة ويتحرك 4:05 عصرا.

ويقوم قطار 915 الساعة 4:20 عصرا، وقطار رقم 923 وتسير رحلته الساعة 5:30 عصرا، و 925 الساعة 6:30 مساءً، و921 الساعة 7:05 مساء و931 الساعة 9:45م، 935 الساعة 11:35 مساءً.

مواعيد قطارات الصعيد

يعتبر سكان محافظات الوجه القبلي أكثر الفئات استخداما لقطارات السكة الحديد، إذ يفضل الكثير السفر والعودة بالقاطرات نظرا لانخفاض التكلفة مقارنة بوسائل النقل الأخرى منها الأتوبيسات، والميكروباصات والتي أصبحت مرتفعة جدا في الوقت الحالي.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 491

يتحرك القطار فى تمام الساعة 10.00 من محطة طنطا، ويصل المحطة النهائية فى دمنهور الساعة 12.35.

قطار رقم 463

تسير رحلة القطار من محطة قلين فى تمام الساعة 11.20، وتنهي الرحلة فى محطة دمنهور فى الساعة 12.35.

قطار رقم 465

ينطلق القطار من محطة طنطا فى تمام الساعة 11.20، وينهي الرحلة في 13.55.

