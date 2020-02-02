مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 3-1-2020

تسير هيئة السكة الحديد اليوم الاثنين 3-2-2020، عددًا من القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات، بأنواع مختلفة مع إعلان مواعيد انطلاقها.

وتتحرك القطارات المتجهة، على خط سكة حديد «الإسكندرية، -رشيد – فئة قطارات ركاب درجة مطورة، وتضم قائمة أرقام القطارات: «760، و762، و764، إضافة إلي 766، و768، و770»، وتتوقف هذه القطارات على عدد كبير من المحطات.



ومن أبرز المحطات التي تتوقف عليها قطارات السكة الحديد المتجهة للمحافظات ،« الإسكندرية، والحضرة، وسيدي جابر، والظاهرية، وغريال، إضافة النقراشي باشا، وسيدي بشر، والعصافرة، والمندرة، فضلا عن محطات الاصلاح، والمعدية، وبحيرة ادكو».

مواعيد قطارات اسكندرية

قطارات إسكندرية

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 975:

يسير القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ13.50، حاملا الركاب حتي يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ21، في رمسيس.

قطار رقم 981:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط، في تمام الساعة الـ14.35، ويصل القاهرة فى تمام الساعة الـ 19.35.

قطار رقم 167:

تنتهي رحلة القطار فى محطة المنيا، بتمام الساعة الـ17.55، بعد انطلاقه من محطة سكة حديد أسيوط، في تمام الساعة الـ 15.20.

قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة، وتنتهي فى أسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.

قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة اسيوط، محطة النهاية فى تمام الساعة 15.30.

قطار 158:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 10.30 من محطة رمسيس، متجهة لمحافظات الوجه القبلي حتي تنتهي فى أسيوط فى تمام الساعة 16.30.

مواعيد القطارات المميزة

تطلق السكة الحديد، عدد من القطارات المميزة على خط سكة حديد « طنطا- قلين – شربين»، فئية قطارت إكسبريس وركاب درجة مميزة ومطورة.

وتضم قائمة القطارات، أرقام:« 801، و491، وقطارات 813، 493، و507، إضافة إلى 497، و874، و899، و809، و501».



وتتوقف غالبية تلك القطارات على محطات الخط وهي« الحناوي، ونشرت، والمنشأة الصغيرة، ومحلة موسي، وسخا، وكفر الشيخ والمرابعين، والسلام، إضافة سيدي غازي، وكفر السناوي، وشربين، وكفر الجرايدة، والكراكات».

وقام رئيس هيئة السكة الحديد، أمس بجولة تفقدية، في ورش واحواش فرز القاهرة المختصة بصيانة وتجهيز الجرارات والعربات المكيفة، للوقوف على مدى انتظام العمل والعاملين بمرفق السكة الحديد.

وطالب رئيس الهيئة، برفع المخلفات والخردة بكل ورشة مع مراجعة سقايف الورش وأعمال الصرف والكهرباء وخطوط الحرائق بورش الفرز، والتأكيد باتخاذ الإجراءات التي تكفل انتظام اعمال الصيانة وأمان مسير القطارات داخل هذه الورش.