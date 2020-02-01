تضم قطارات النوم، والـvip، والمكيفة بنوعيها أولى وثانية، والقطارات العادية، والمميزة، ومقرر أن تعلن الهيئة عن زيادة في عدد الرحلات

نفت هيئة السكة الحديد ، تحريك أسعار تذاكر القطارات فى الفترة الحالية، لافتة إلى أن الهيئة تقدم دعمًا كبيرًا على قيمة تذاكر القطارات المتجهة لجميع محافظات الجمهورية، وتحاول بشكل مستمر تحسين الخدمة، وننشر مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 2-2-2020.

ورحلات قطارات هيئة السكة الحديد، فى الوقت الحالي، تضم قطارات النوم، والـvip، والمكيفة بنوعيها أولى وثانية، والقطارات العادية، والمميزة، وخلال الفترة المقبلة مقرر أن تعلن الهيئة عن زيادة في عدد الرحلات اليومية.

مواعيد القطارات المميزة:

ينطلق عدد من القطارات على خط سكة حديد «طنطا – السنطة – زفتي – الزقازيق»، فئة قطارات إكسبريس درجة مكيفة، ومميزة، وقطارات الركاب.

قطار رقم 239:

ينطلق القطار من محطة طنطا، في تمام الساعة 14.45، وينهي رحلته محطة الزقازيق بتمام الساعة 16.20.

قطار رقم 241:

يتخرك القطار فى تمام الساعة 16.50 من محطة طنطا،ويصل لمحطة الزقازيق فى تمام الساعة 18.25.

قطار رقم 573:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 18.25، من محطة طنطا، ويقف فى آخر محطة للرحلة بالزقازيق فى تمام الساعة 19.40.



قطار رقم 243:

يصل القطار محطة الزقازيق، محطة النهاية في تمام الساعة 21.00، بعد تحركه من محطة البداية فى تمام الساعة 19.20.

قطار رقم 247:

تتحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 21.15 من محطة طنطا، وينهي رحلته فى الزقازيق فى تمام الساعة 23.00.

قطار رقم 522

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 12.40 من محطة السنطة، وينهي رحلته فى طنطا فى تمام الساعة 1.00.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 934:

يتحرك القطار في تمام الساعة 22.15 من محطة الإسكندرية، وينهي رحلته في القاهرة في تمام الساعة 12.50.



قطار 1204:

يصل القطار محطة طنطا بعد انطلاق من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 23.25، ويتحرك فى الانطلاق من الإسكندرية فى الساعة 21.25.

قطار رقم 518:

يسير القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 21.45، ويصل محطته النهائية فى طنطا فى تمام الساعة 23.10، ثم يحول برقم اخر متجهًا للمنصورة.

قطار رقم 920:

يتحرك القطار من الإسكندرية في الساعة 20.45، ويصل محطته النهائية فى طنطا فى تمام الساعة 22.40.

قطار رقم 28:

يصل القطار محطة القاهرة فى تمام الساعة 12.30، ويبدأ تحركه من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 20.45.

قطار رقم 930:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 20.10، ويصل محطة القاهرة في منطقة رمسيس فى تمام الساعة 23.20.



مواعيد قطارات الصعيد

قطار 159:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط، فى تمام الساعة الـ11.35 منطلق لمحافظات الوجه البحري، وينهي رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.

قطار رقم 891:

ينطلق القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ12.35، حتى يصل محطته النهائية، في القاهرة فى تمام الساعة الـ17.35.

قطار رقم 975:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ13.50 من أسيوط، حتي يصل للقاهرة فى تمام الساعة الـ21.

قطار رقم 979:

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ14.35 من أسيوط، وينطلق متجهًا للوجه البحري، حتى يصل للقاهرة بمحطة رمسيس فى تمام الساعة الـ21.30.

قطار رقم 81:

يتحرك القطار من محطة أسيوط، فى تمام الساعة الـ19.05، ويصل القاهرة في تمام الساعة الـ1.50.