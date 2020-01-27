مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 28-1-2020

مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 941:
يتحرك القطار من القاهرة فى تمام الساعة 5.15 مرروا بطنطا ـ المنصورة، لدمياط، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ 10.15.
قطار رقم 297:
يبدأ القطار فى التحرك من القاهرة فى تمام الساعة الـ7.30، ويستمر فى رحلته حتى يصل دمياط فى تمام الساعة 11.30.
قطار رقم 967:
يتحرك القطار فى تمام الساعة 9.15 من القاهرة، ليصل محته النهائية فى تمام الساعة 13.50 فى دمياط.
قطار رقم 949:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ13.20 من القاهرة ليصل محطته الأخيرة فى المنصورة فى تمام الساعة 16.20.
قطار رقم 807:
ينطلق القطار من القاهرة فى تمام الساعة 16.30 من القاهرة ويصل محطته النهائية فى المتصورة فى تمام الساعة الـ19.35.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار 1903:
تنطلق رحلة قطار السكة الحديد فى تمام الساعة 17 من محافظة أسوان، ويصل محطته النهائية فى أسيوط فى تمام الساعة 7.50.
قطار رقم 2009:
تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 18.10 من أسوان ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 1.45 في أسيوط.
قطار رقم 997:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك من اسوان فى تمام الساعة 20.45 ويصل محطته النهائية فى اسيوط بتمام الساعة 4.20.
قطار رقم 89:
يتحرك قطار السكة الحديد من محطة البداية فى تمام الساعة 21.05 ويصل أسيوط محطته النهائية فى تمام الساعة 5.35.
قطار رقم 187:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك من السد العالي فى تمام الساعة 21.10 ويصل أسيوط فى تمام الساعة 7.25.
قطار رقم 989:
يتحرك القطار من محطة أسوان فى تمام الساعة 23 ويصل أسيوط محطته النهائية فى تمام الساعة 6.20.
مواعيد إسكندرية
قطار رقم 818:
ينطلق رحلته من محطة ميت غمر، في تمام الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.
قطار رقم 2
تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.
قطار رقم 1202:
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.
قطار 1108:
وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.
قطار رقم 4:
تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.
قطار رقم 588:
وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.