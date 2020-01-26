مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 27-1-2020

انتظام سير القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات، وننشر اليوم الاثنين 27- 1- 2020 مواعيد القطارات.

أطلقت هيئة السكة الحديد عددا من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية، لتوفير تذاكر القطارات بجميع أنواعها « قطارت مكيفة درجة أولي وثانية، ومميزة، ومطورة»، على طول الشبكة الحالية، وانتظام سير القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات.

ومتوقع أن تعلن هيئة السكة قبل نهاية العام الحالي عن عدد آخر من الخدمات، وزيادة منافذ الحصول على تذاكر المرفق، بما يوفر خدمة جيدة للمواطنين، والقضاء على السوق السوداء، بالتزامن مع خطة تطوير المرفق.

وننشر اليوم الاثنين 27-1-2020 مواعيد القطارات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 159:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط، فى تمام الساعة الـ11.35 منطلق لمحافظات الوجه البحري، وينهي رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.



قطار رقم 891:

ينطلق القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ12.35، حتى يصل محطته النهائية، في القاهرة فى تمام الساعة الـ17.35.



قطار رقم 975:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ13.50 من أسيوط، حتي يصل للقاهرة فى تمام الساعة الـ21.



قطار رقم 979:

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ14.35 من أسيوط، وينطلق متجهًا للوجه البحري، حتى يصل للقاهرة بمحطة رمسيس فى تمام الساعة الـ21.30.



قطار رقم 81:

يتحرك القطار من محطة اسيوط، فى تمام الساعة الـ19.05، ويصل القاهرة في تمام الساعة الـ1.50.

موعد القطارات المميزة



قطار رقم 142:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ8.45 من القاهرة، وينهي رحلته فى محطة الواسطى فى تمام الساعة الـ10.47.



قطار رقم 144:

يتحرك القطار من الجيزة فى تمام الساعة الـ11.35، ويمر بمحافظات الوجه القبلي، حتى ينهي رحلته فى تمام الساعة الـ13.15، فى منطقة الواسطى.



قطار رقم 152:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ17 من الجيزة، ويصل فى 19.15 فى الواسطى، ثم يتجه للفيوم، حاملًا رقم قطار أخر.



قطار رقم 714:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ4 من محطة الواسطى، حتى يصل للمنيا محطة النهاية فى تمام الساعة الـ7.55.



قطار رقم 168:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ14.35 من محطة الواسطي، متجها لمحافظات الوجه القبلي، حتي ينهي رحلته فى تمام الساعة الـ 18.35 فى المنيا.



موعد قطارات الإسكندرية



قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من محطة ميت غمر، في تمام الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.



قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.



قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.



قطار 1108:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.



قطار رقم 4:

تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.



قطار رقم 588:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.