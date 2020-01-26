مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 26-1-2020

تزف هيئة السكة الحديد منتصف العام الحالي، أخبارا سارة لركاب القطارات المتجهة لجميع المحافظات، إذ مقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التطويرات، وتسريع الرحلات اليومية، للقطارات المكيفة والمميزة والمطورة.

ومتوقع قبل نهاية العام الحالي، أن تتسلم هيئة السكة باقي الـ100 جرار سكة حديد، المتعاقد عليها مع إحدى الشركات الأمريكية، ومن ثم تطوير خدمة منتظمة وجيدة فى القطارات، وتنطلق اليوم الأحد 26-1-2020، عدد من رحلات القطارات.

مواعيد قطارات الصعيد





قطار 166

ينطلق القاهرة فى الساعة 6.30 صباحًا من محطة المنيا، وتنتهي رحلته فى أسيوط فى تمام الساعة 9.05 مساءً.



قطار 776

تنطلق رحلته من القاهرة فى الساعة 4.30 صباحًا وتنتهي رحلته، فى أسيوط فى تمام الساعة 11.20.



قطار 974

وتبدأ رحلة القطار فى الساعة 5.15 من محطة القاهرة بمنطقة رمسيس وتنتهي فى الساعة 12.30 فى أسيوط.



قطار 978:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي بآخر محطة للقطار فى تمام الساعة 12.50 فى أسيوط.



قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهي فى أسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.



قطار 160

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.15 من رمسيس وتنتهي رحلته فى أسيوط بتمام الساعة 19.



قطار 986

تبدأ رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 13، وتسير الرحلة الي محطة النهاية بمحافظة اسيوط فى تمام الساعة 17.25.



مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 271

تنطلق رحلة القطار من بنها فى الساعة 5.10 صباحًا، لتصل الرحلة في محطة النهاية محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 7.15 صباحا.



قطار رقم 251

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 7 من محطة الشبانات، ويصل محطة الإسماعيلية فى تمام الساعة 8.45 صباحا.



قطار رقم 253

تنطلق رحلة القطار من بنها فى الساعة 7.15 صباحا ويصل فى محطة النهائية الزقازيق فى تمام الساعة 8.05 صباحا.



قطار رقم 1113

تنطلق رحلة القطار من بنها في تمام الساعة 8 صباحا، ويصل في محطة النهاية الإسماعيلية في تمام 10.30 صباحا.



قطار رقم 255

تنطلق رحلة القطار فى الساعة 10.10 صباحًا من محطة بنها، ويصل محطة النهاية فى الإسماعيلية فى تمام الساعة 13 مساءً.

مواعيد قطارات الإسكندرية



قطار رقم 1109

ينطلق القطار فى تمام الساعة 8.20 من القاهرة متجها إلى محافظة الإسكندرية وينهى القطار رحلته فى تمام الساعة 11.35.



قطار 11:

ويبدأ القطار فى التحرك بتمام الساعة 1.10 من محطة القاهرة فى رمسيس متجها إلى الإسكندرية فى تمام الساعة 14.25.



قطار 15

ويتحرك القطار من القاهرة فى تمام الساعة 11.25 ويسير فى خط سكة حديد القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية، حتى يصل محطة النهاية فى تمام الساعة 15.10.



قطار 913

يبدأ القطار التحرك، من القاهرة فى تمام الساعة 12.30 ويصل إلى الإسكندرية فى تمام الساعة 15.25.