مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 26-12-2019

تسير هيئة السكة الحديد، عدد من رحلات القطارات للمحافظات فى الوجه القبلى، ومحافظات الوجه البحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الخميس 26-12- 2019.



تشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد المتجهة، من قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة:«162، و88، و2014، و976، و966، و2008، و90، و1902، و934، و832، و166، و776».



قطارات محافظات الصعيد

قطار 162:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.



قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى اسوان بتمام الساعة 10.55.



قطار 2014:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من اسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتي ينهي رحلته فى اسوأن بتمام الساعة 9.40.



قطار 976:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتي يصل إلي المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.



قطار 966:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى اسيوط، ليصل محطة النهاية اسوان فى تمام الساعة 11.25.



قطار 2008:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتي يصل إلي محطة النهاية اسيوط فى تمام الساعة 3.40.



قطار 90:

ينطلق القطار في التحرك من محافظة القاهرة فى تمام الساعة 22.15، ويصل محطة النهاية فى تمام الساعة 40.10 في اسيوط.



قطار رقم 1902:

يصل القطار محطة اسوان فى تمام الساعة 13.30، ويبدأ التحرك من محافظة اسيوط في تمام الساعة 5.15.



قطار 934:

يصل القطار إلي محطة النهائية فى محافظة الأقصر فى تمام الساعة 11 ويبدأ فى الانطلاق من محطة البداية فى اسيوط فى تمام الساعة 6.30

قطار 832:

ينطلق القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8.15 من اسيوط، ويصل إلي لمحطة النهاية في تمام الساعة 17.40 فى اسوان.



قطار776:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 11.30 من اسيوط، ويصل محطة النهاية فى سوهاج بتمام الساعة 1310. قطارات السكة الحديد

قطارات محافظات الوجه البحري



وتشمل قائمة القطارات المتجهة من القاهرة للاسكندرية:« 1109، و909، و567، و911، و11، و89، و15، و913، و883، و133، و917، و1203، و919».



قطار 1109:

وينطلق القطار من القاهرة في تمام الساعة 8.20، ويصل لمحطة النهاية في الاسكندرية فى تمام الساعة 11.35.



قطار 909:

ينطلق القطار من القاهرة فى تمام الساعة 9 ويصل للمحطة النهاية فى الاسكندرية في تمام الساعة 11.50.



قطار 911:

ويتحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 10 من القاهرة، ويصل لمحطة الاسكندرية النهاية فى تمام الساعة 13.05.



قطار 11

يتحرك القطار في تمام الساعة 10.10 من القاهرة وينطلق حتي يصل إلي الاسكندرية فى تمام الساعة 14.35.



قطار 89:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 11.15، ويستمر فى التحرك حتي يصل الي المحطة النهائية بالاسكندرية في تمام الساعة 13.55.