مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 25-1-2020

هيئة السكة الحيد توفر يوميًا ما يزيد على 800 رحلة قطار لجميع المحافظات

تنفذ هيئة السكة الحديد، فى الوقت الحالي حزمة من المشروعات على خطوط الشبكة الحالية، تستهدف تطوير الأنظمة اليدوية للتسريع من حركة ومواعيد القطارات اليومية، اليوم السبت 25-1- 2020.

وتوفر هيئة السكة الحيد، مواعيد قطارات يومية لتنفيذ ما يزيد على 800 رحلة، وتضم قطارات النوم، والـ VIP، ودرجتي أولى وثانية ومكيفة، وقطارات درجتي مميزة ومطورة، وتستهدف الهيئة بعد الانتهاء من التطويرات الحالية زيادة عدد الرحلات إلى 1200 رحلة يومية.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من محطة ميت غمر، في تمام الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.

قطار 1108:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

موعد القطارات المطورة:

قطار رقم 152:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ5 مساء من الجيزة، ويصل فى 7.15 فى الواسطى، ثم يتجه للفيوم، حاملًا رقم قطار آخر.

قطار رقم 714:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ4 مساء من محطة الواسطى، حتى يصل للمنيا محطة النهاية فى تمام الساعة الـ7.55.



قطار رقم 168:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ2.35 مساء من محطة الواسطي، متجها لمحافظات الوجه القبلي، حتي ينهي رحلته فى تمام الساعة الـ 6.35 فى المنيا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 164:

تنطلق رحلة القطار من محافظة أسيوط في تمام الساعة 9.15 مساء من محطة أسيوط، ويصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة فى تمام الساعة 7 صباحا.

قطار رقم 990:

يبدأ قطار السكة الحديد فى التحرك من أسيوط في تمام الساعة 9.27 مساء، ويصل لمحطة سوهاج فى تمام الساعة 12 صباحا.

قطار 2006:

تتحرك رحلة القطار من سوهاج فى تمام الساعة 11.40 مساء ويصل محطة أسوان فى النهاية فى تمام الساعة 6 صباحا.

قطار رقم 988:

ينطلق القطار فى رحلته من سوهاج فى تمام الساعة 1.25 ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 7.50 فى أسوان.

قطار 188:

يتحرك القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة 1.15، وينهي رحلته فى محطة السد العالي فى تمام الساعة 11.20.