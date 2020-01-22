مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 23-1-2020

تضم قائمة مواعيد القطارات التي يمكن حجز تذاكرها من خلال المحمول، قطارات الركاب المكيفة والمميزة، والمطورة

أتاحت هيئة السكة الحديد ، خاصية جديد لركاب المرفق، يمكن من خلالها حجز مواعيد القطارات، عبر الهاتف المحمول، وهي أحد الآليات التى تم تنفيذها مؤخرًا لتقليل الكثافة على شبابيك حجز القطارات، اليوم الخميس 23-1-2020.

وتضم قائمة مواعيد القطارات التي يمكن حجز تذاكرها من خلال المحمول، قطارات الركاب المكيفة والمميزة، والمطورة، وفتحت هيئة السكة الحديد عددًا من الشبابيك الإضافية بجوار المحطة للتسهيل على حصول تذاكر القطارات المميزة والمطورة، المعروفة بقطارات الضواحي.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 285: ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 5.35، ويصل إلى محطة بورسعيد 7.15 مساء.

قطار رقم 593: ينطلق من محطة بنها الساعة 5.44، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 8.10 مساءًا.

قطار رقم 941: وتنطلق رحلته الساعة 5.15، ويصل محطة الزقازيق الساعة 7.05 مساءًا.

قطار رقم 589: وتنطلق رحلته من محطة الزقازيق الساعة 8.18 ويصل محطة القنطرة غرب 10.33 مساء، فيما يصل إلى محطة بورسعيد الساعة

11.10 مساء.

قطار رقم 959: وتنطلق رحلة القطار من الساعة 17.40 من محطة رمسيس وتنتهي رحلته الساعة 20.35 فى محطة بورسعيد.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 978:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي باخر محطة للقطار فى تمام الساعة 12.50 فى اسيوط.

قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهي فى اسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.

قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة اسيوط محطة النهائية فى تمام الساعة 15.30.

قطار 158:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 10.30 من محطة رمسيس متجهة لمحافظات الوجه القبلي حتي تنتهي فى اسيوط فى تمام الساعة 16.30.

قطار رقم 982:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 12 وتنتهي اخر الرحلة فى محطة اسيوط بتمام الساعة 17.15.

قطار 160

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.15 من رمسيس وتنتهي رحلته فى اسيوط بتمام الساعة 19.

قطارات بعد الظهر

قطار 909:

يبدأ القطار التحرك في تمام الساعة 9 من محطة رمسيس ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 11.50.

قطار 911:

يتحرك القطار من محطة رمسيس متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة

13.05.

قطار 11:

ويبدأ القطار فى التحرك بتمام الساعة 1.10 من محطة القاهرة فى رمسيس متجها إلى الإسكندرية فى تمام الساعة 14.25.