مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 22-1-2020

كشفت هيئة السكة الحديد ، أن مواعيد قطارات الهيئة والتي تضم فئات « مكيفة ـ مميزة ـ مطورة»، ستشهد بعد التأخيرات أثناء سيرها اليوم الأربعاء 22-1-2020. وتضم مواعيد قطارات هيئة السكة الحديدة المتجهة لجميع المحافظات، سواء التى يتم تيسرها لمحافظات…

كشفت هيئة السكة الحديد ، أن مواعيد قطارات الهيئة والتي تضم فئات « مكيفة ـ مميزة ـ مطورة»، ستشهد بعد التأخيرات أثناء سيرها اليوم الأربعاء 22-1-2020.



وتضم مواعيد قطارات هيئة السكة الحديدة المتجهة لجميع المحافظات، سواء التى يتم تيسرها لمحافظات الإسكندرية من القاهرةن والعكس، أو المتجهة من القاهرة للصعيد، والعكس، مع حدوث تأخيرات فى قطارات الضواحي.

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 227:

ينطلق القطار من محطة طنطا فى امام الساعة 5.40 متجهاً لمحطة الزقازيق لينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25.



قطار رقم 589:

يتحرك القطار من محطة طنطا فى الساعة 7.45 وينهي رحلته فى الساعة 8.18 في محطة الزقازيق.



قطار رقم 229:

تتحرك رحلة القطار من محطة طنطا في الساعة 7.40 ويصل الزقازيق فى تمام الساعة 9.25.



قطار رقم 231:

تسير رحلة القطار فى الساعة 8.50، ويصل لمحطته النهائية فى تمام الساعة 10.45 فى محطة الزقازيق.



قطار رقم 235:

ينهي القطار رحلته فى تمام الساعة 14.10 في محطة الزيازيق بعد انطلاقه من محطة طنطا فى الساعة 12.25.



مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 979:

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ14.35 من أسيوط، وينطلق متجها للوجه البحري، حتى يصل للقاهرة بمحطة رمسيس فى تمام الساعة الـ21.30.



قطار رقم 983:

ينطلق القطار فى تمام الساعة الـ16.30 من اسيوط، متجها للقاهرة حتى ينهي رحلته فى محطة رمسيس، فى تمام الساعة الـ21.40.



قطار رقم 935:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ17.15 من أسيوط، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ22.05.



قطار رقم 777:

ينطلق القطار من محطة اسيوط، فى تمام الساعة الـ19.45، حتى يصل القاهرة مارا بمحافظات الوجه القبلي، فى تمام الساعة الـ2.20.



قطار رقم 81:

يتحرك القطار من محطة أسيوط، فى تمام الساعة الـ19.05، ويصل القاهرة في تمام الساعة الـ1.50.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 14:

تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.



قطار رقم 904:

ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.

قطار رقم 900:

يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.

قطار رقم 12:

تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، و يتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.

قطار رقم 132:

ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.

قطار رقم 912:

ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتي يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ14.45.