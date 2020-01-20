مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 21-1-2020

بدأت هيئة السكة الحديد، في التشغيل التجريبي للعربات النموذج من صفقة القطارات التي تم التعاقد عليها مع الجانب المجري، وتنطلق قطارات السكة الحديد بمواعيد تشغيل محددة اليوم 21-1-2020.

وأن يجرى عليها تعديلات طفيفة في مواعيد الوصول للمحطات النهائية، نتيجة التوفقات التي تنفذها القطارات في وسط الرحلة.

وتضم صفقة عربات السكة الحديد، قطارات درجة فئة مميزة، ومكيفة إضافة الي تشغيل القطارات vip الموجودة حاليًا على خطوط الهيئة.

مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 990:

يبدأ قطار السكة الحديد فى التحرك من أسيوط في تمام الساعة 21.27 ويصل لمحطة سوهاج فى تمام الساعة 24.

قطار 2006:

تتحرك رحلة القطار من سوهاج فى تمام الساعة 23.40 ويصل محطة أسوان فى النهاية فى تمام الساعة 6.

قطار رقم 988:

ينطلق القطار فى رحلته من سوهاج فى تمام الساعة 1.25 ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 7.50 فى أسوان.

قطار 188:

يتحرك القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة 1.15، وينهي رحلته فى محطة السد العالي فى تمام الساعة 11.20.

قطار رقم 935:

يبدأ قطار السكة الحديد في التحرك من محطة الأقصر، فى تمام الساعة 12.40 ويصل أسيوط في تمام الساعة 17.05.

قطار 81:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 9.30 من محطة مركز أسوان، ويصل محطته النهائية فى أسيوط الساعة .18.55

قطار رقم 777:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 18 من مركز المراغة فى محافظة سوهاج، ويصل نهاية الرحلة فى أسيوط فى تمام الساعة 19.35.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 876:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 12.00 من محطة شربين، على سكة حديد خط شربين ـ قلين ـ طنطا، وينهي رحلته فى تمام الساعة 14.00 في قلين.

قطار رقم 494:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.35 من محطة شربين، وينهي رحلته فى محطة قلين في تمام الساعة 15.08.

قطار رقم 496:

تترحك رحلة القطار في تمام الساعة 14.45 من محطة شربين، وينهي رحلته فى تمام الساعة 18.10 في محطة قلين.

قطار رقم 498:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 16.00 من محطة شربين، وتنهي الرحلة في 18.40 بمحطة قلين.

قطار رقم 500:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 18.15 من محطة شربين، وتنتهي الرحلة في تمام الساعة 20.30 بمحطة قلين.

قطار رقم 502

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 20.20 من محطة شربين، وينهي رحلته فى تمام الساعة 23.00 بقلين.

قطار رقم 508:

ينطلق القطار على خط سكة حديد ـ شربين ـ قلين ـ طنطا ـ في تمام الساعة 21.30 من محطة شربين وينهي الرحلة في قلين.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار 909:

ينطلق القطار من القاهرة فى تمام الساعة 9 ويصل للمحطة النهاية فى الإسكندرية في تمام الساعة 11.50.

قطار 911:

ويتحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 10 من القاهرة، ويصل لمحطة الإسكندرية النهاية فى تمام الساعة 13.05.

قطار 11

يتحرك القطار في تمام الساعة 10.10 من القاهرة وينطلق حتي يصل إلي الاسكندرية فى تمام الساعة 14.35.

قطار 89:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 11.15، ويستمر فى التحرك حتي يصل الي المحطة النهائية بالاسكندرية في تمام الساعة 13.55.