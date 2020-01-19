مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 20-1-2020

تأخر قطارات السكة الحديد، لن تزيد عن 40 دقيقة

أكدت هيئة السكة الحديد استمرار الرحلات اليومية المتجهة لمحافظات الجمهورية، غير أن مواعيد رحلات القطارات من المتوقع أن يحدث لها بعض التأخيرت اليوم الاثنين 20-1-2020.

وطالب هيئة السكة الحديد، الركاب اتخاذ اللازمة وتنفيس مواعيدهم عليها، مع العلم تأخر قطارات السكة الحديد، لن تزيد عن 40 دقيقة، في جميع الخطوط الرئيسة، وذلك نتيجة تنفيذ عدد من مشروعات التطوير فى المرفق.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 980

القطار يبدأ رحلته فى الساعة 13.25 من أسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل أسوان 22.40.



قطار 80:

تسير الرحلة فى تمام الساعة 15.40 من أسيوط، ويصل محطة أسوان الساعة 1.40.

قطار 158:

يبدأ قطار السكة الحديد فى التحرك 17 ، من أسيوط، وينهي رحلته فى الأقصر الساعة 22.25.

قطار 982:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويصل أسوان الساعة 2.25.

قطار 986:

رحلة القطار تبدأ تحركها في تمام الساعة 17.40 فى اسيوط، ويصل محطة الأقصر الساعة 24.

قطار 160:

تنطلق رحلة القطار من اسيوط فى تمام الساعة 19.05 ويمتد فى السير حتي يصل إلي محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 491

يتحرك القطار فى تمام الساعة 10.00 من محطة طنطا، ويصل المحطة النهائية فى دمنهور الساعة 12.35.

قطار رقم 463

تسير رحلة القطار من محطة قلين فى تمام الساعة 11.20، وتنهي الرحلة فى محطة دمنهور فى الساعة 12.35.

قطار رقم 465

ينطلق القطار من محطة طنطا فى تمام الساعة 11.20، وينهي الرحلة في 13.55.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار 1109:

القطار يبدأ فى التحرك من القاهرة 8.20، ويصل لمحطة النهاية فى الإسكندرية تمام الساعة 11.35.

قطار 909:

ينطلق القطار من القاهرة فى تمام الساعة 9 ويصل للمحطة النهاية فى الإسكندرية 11.50.

قطار 911:

ويتحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 10، ويصل لمحطة النهاية الإسكندرية الساعة 13.05.

قطار 11

يتحرك القطار في تمام الساعة 10.10 من القاهرة وينطلق حتى يصل إلى الإسكندرية فى تمام الساعة 14.35.