مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 17-1-2020

تسير هيئة السكة الحديد، عددا من رحلات القطارات لمحافظات الوجه القبلى والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الجمعة 17- 1- 2020.

وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد المتجهة، من قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 980:

تنطلق رحلة القطار من القطار فى تمام الساعة 13.25 من أسيوط، متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 22.40 في أسوان.



قطار 80:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 15.40 من أسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 1.40.



مواعيد القطارات المميزة

قطار 982:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.

قطار 986:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.



قطار 160:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.



قطار 162:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.



قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى أسوان بتمام الساعة 10.55.



قطار 2014:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من أسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتى ينهي رحلته فى أسوأن بتمام الساعة 9.40.



قطار 976:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.



قطار 966:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى أسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.



قطار 2008:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتى يصل إلى محطة النهاية أسيوط.

مواعيد قطارات للإسكندرية



قطار 3:

يبدأ القطار فى التحرك في تمام الساعة 5 من محطة طنطا ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 7.10.



قطار 611:

يتحرك القطار من محطة إيتاى البارود متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة 6 ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 7.30.



قطار 163

ويبدأ القطار فى التحرك بتمام الساعة 4.20 من محطة القاهرة فى رمسيس متجها للإسكندرية فى تمام الساعة 7.45.



قطار 899:

وينطلق القطار من دمنهور فى تمام الساعة 6.55 ويسير فى خط سكة حديد القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية، حتى يصل محطة النهاية في تمام الساعة 8.15.



قطار 909:

يبدأ القطار التحرك في تمام الساعة 9 من محطة رمسيس ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 11.50.



قطار 911:

يتحرك القطار من محطة رمسيس متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 13.05.