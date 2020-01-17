نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 17-1-2020

قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.
مدحت إسماعيل 10:00 ص, الجمعة, 17 يناير 20 10:00 ص, الجمعة, 17 يناير 20

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تسير هيئة السكة الحديد، عددا من رحلات القطارات لمحافظات الوجه القبلى والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الجمعة 17- 1- 2020.

وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد المتجهة، من قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 980:
تنطلق رحلة القطار من القطار فى تمام الساعة 13.25 من أسيوط، متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 22.40 في أسوان.

قطار 80:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 15.40 من أسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 1.40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 982:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.

قطار 986:
تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.

قطار 160:
تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.

قطار 162:
تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.

قطار 88:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى أسوان بتمام الساعة 10.55.

قطار 2014:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من أسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتى ينهي رحلته فى أسوأن بتمام الساعة 9.40.

قطار 976:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.

قطار 966:
تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى أسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.

قطار 2008:
تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتى يصل إلى محطة النهاية أسيوط.

مواعيد قطارات للإسكندرية

قطار 3:
يبدأ القطار فى التحرك في تمام الساعة 5 من محطة طنطا ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 7.10.

قطار 611:
يتحرك القطار من محطة إيتاى البارود متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة 6 ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 7.30.

قطار 163
ويبدأ القطار فى التحرك بتمام الساعة 4.20 من محطة القاهرة فى رمسيس متجها للإسكندرية فى تمام الساعة 7.45.

قطار 899:
وينطلق القطار من دمنهور فى تمام الساعة 6.55 ويسير فى خط سكة حديد القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية، حتى يصل محطة النهاية في تمام الساعة 8.15.

قطار 909:
يبدأ القطار التحرك في تمام الساعة 9 من محطة رمسيس ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 11.50.

قطار 911:
يتحرك القطار من محطة رمسيس متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 13.05.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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