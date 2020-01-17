مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 17-1-2020

تسير هيئة السكة الحديد، عددا من رحلات القطارات لمحافظات الوجه القبلى والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الجمعة 17- 1- 2020.
وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد المتجهة، من قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار 980:
تنطلق رحلة القطار من القطار فى تمام الساعة 13.25 من أسيوط، متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 22.40 في أسوان.
قطار 80:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 15.40 من أسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 1.40.
مواعيد القطارات المميزة
قطار 982:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.
قطار 986:
تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.
قطار 160:
تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.
قطار 162:
تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.
قطار 88:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى أسوان بتمام الساعة 10.55.
قطار 2014:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من أسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتى ينهي رحلته فى أسوأن بتمام الساعة 9.40.
قطار 976:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.
قطار 966:
تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى أسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.
قطار 2008:
تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتى يصل إلى محطة النهاية أسيوط.
مواعيد قطارات للإسكندرية
قطار 3:
يبدأ القطار فى التحرك في تمام الساعة 5 من محطة طنطا ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 7.10.
قطار 611:
يتحرك القطار من محطة إيتاى البارود متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة 6 ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 7.30.
قطار 163
ويبدأ القطار فى التحرك بتمام الساعة 4.20 من محطة القاهرة فى رمسيس متجها للإسكندرية فى تمام الساعة 7.45.
قطار 899:
وينطلق القطار من دمنهور فى تمام الساعة 6.55 ويسير فى خط سكة حديد القاهرة ـ طنطا ـ الإسكندرية، حتى يصل محطة النهاية في تمام الساعة 8.15.
قطار 909:
يبدأ القطار التحرك في تمام الساعة 9 من محطة رمسيس ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 11.50.
قطار 911:
يتحرك القطار من محطة رمسيس متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 13.05.