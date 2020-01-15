مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 16-1-2020

تسير هيئة السكة الحديد، عددا من رحلات القطارات لمحافظات الوجه القبلى والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الخميس 16- 1- 2020.

وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد المتجهة، من قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الصعيد





قطار رقم 980

تنطلق رحلة القطار من القطار فى تمام الساعة 13.25 من أسيوط، متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 22.40 في أسوان.



قطار 80:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 15.40 من أسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 1.40.



قطار 982:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.



قطار 986:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.



قطار 160:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.



قطار 162:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.



قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى اسوان بتمام الساعة 10.55.



قطار 2014:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من أسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتي ينهي رحلته فى أسوأن بتمام الساعة 9.40.



قطار 976:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتي يصل إلي المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.



قطار 966:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى اسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.



قطار 2008:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتي يصل إلي محطة النهاية أسيوط.



مواعيد قطارات للإسكندرية



قطار 3:

يبدأ القطار فى التحرك في تمام الساعة 5 من محطة طنطا ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 7.10.



قطار 611:

يتحرك القطار من محطة إيتاى البارود متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة 6 ويصل الغسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 7.30.



قطار 163

ويبدأ القطار فى التحرك بتمام الساعة 4.20 من محطة القاهرة فى رمسيس متجها للإسكندرية فى تمام الساعة 7.45.



قطار 899:

وينطلق القطار من دمنهور فى تمام الساعة 6.55 ويسير فى خط سكة حديد القاهرة ـ طنطا ـ الغسكندرية، حتي يصل محطة النهاية في تمام الساعة 8.15.



قطار 909:

يبدأ القطار التحرك في تمام الساعة 9 من محطة رمسيس ويصل الإسكندرية فى تمام الساعة 11.50.



قطار 911:

يتحرك القطار من محطة رمسيس متجها لمحافظة الإسكندرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا ويصل الإسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 13.05.



مواعيد القطارات المميزة

توفير هيئة السكة بشكل يومي قطار إكسبريس وآخر درجة مميزة ومطورة على خط سكة «دمنهور ـ دسوق ـ قلين ـ طنطا»، لنقل الركاب بين تلك المدن.



قطار رقم 466:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 15.15 من محطة دمنهور، ويصل طنطا فى تمام الساعة 18.30.



قطار رقم 452

يتحرك القطار فى تمام الساعة 18.30 من محطة قلين، وينهي رحلته فى تمام الساعة 19.50.



قطار رقم 468:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة من دمنهور فى تمام الساعة 17.20، وينهي القطار رحلته فى تمام 18.35.



قطار رقم 470:

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة 19.15 من محطة دمنهور، ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 22.10.



قطار رقم 474:

تسير هيئة السكة القطار فى تمام الساعة 20.45 من محطة دمنهور، وتنهي رحلته فى محطة قلين فى تمام الساعة 22.05.