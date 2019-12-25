مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 25-12-2019

تسير هيئة السكة الحديد، عدد من رحلات القطارات للمحافظات فى الوجه القبلى، ومحافظات الوجه البحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الاربعاء 25 -12- 2019

تشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد المتجهة، من قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة:« 166، و776، 980، و80، و158، و982، و986، و160، و186، و970».

قطارات محافظات الصعيد



قطار 166

ينطلق القطار من محطة اسيوط فى الساعة 9.15 ويصل إلي أن محطته الأخيرة، فى سوهاج في تمام الساعة 11.



قطار 779

ويتحرك القطار فى تمام الساعة فى تمام الساعة 11.30 من محطة البداية فى أسيوط ويصل محنته النهائية فى سوهاج فى تمام الساعة 13.10



قطار 980

وتنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 13.25 من أسيوط ويصل فى محطته النهائية اسوان فى تمام الساعة 22.40.



قطار 80

تتحرك رحلة القطار من محطة أسيوط في تمام الساعة 15.40 من رمسيس، ويصل فى محطته النهائية فى أسوان فى تمام الساعة 1.40.



قطار 158:

ينطلق القطار في الساعة 17 من محطة أسيوط ، ويصل فى المحطة النهائية فى الأقصر في تمام الساعة 22.25.



قطار 982

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط مرورا بمحافظات الصعيد لتنتهي رحلة القطار أسوان فى تمام الساعة 2.25

قطارات محافظات الوجه البحري



وتشمل قائمة القطارات المتجهة من القاهرة للاسكندرية،:«1، و3، 661، و163، و889، و585، 129، و903، و119، و7، و1205، و901».

قطار رقم 1

ينطلق القطار فى تمام الساعة 3.00 من القاهرة متجها لمحافظة الاسكندرية وينهي القطار رحلته في تمام الساعة 6.45.



قطار 3:

يبدأ القطار فى التحرك في تمام الساعة 5 من محطة طنطا ويصل الاسكندرية فى تمام الساعة 7.10.



قطار 611:

يتحرك القطار من محطة إيتاى البارود متجها لمحافظة الاسكندرية فى تمام الساعة 6 ويصل الاسكندرية المحطة النهائية فى تمام الساعة 7.30.



قطار 163

ويبدأ القطار فى التحرك بتمام الساعة 4.20 من محطة القاهرة فى رمسيس متجها للاسكندرية فى تمام الساعة 7.45.



قطار 899:

وينطلق القطار من دمنهور فى تمام الساعة 6.55 ويسير فى خط سكة حديد القاهرة ـ طنطا ـ الاسكندرية، حتي يصل محطة النهاية في تمام الساعة 8.15.



قطار 119

يبدأ القطار في التحرك، من القاهرة فى تمام الساعة 5 ويصل الاسكندرية فى تمام الساعة 9.50 صباحا.