مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 12-1-2020

مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف اليوم الأحد 12-1-2020

تعلن هيئة السكة الحديد، بشكل يومي مواعيد القطارات لمحافظات الوجه القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف اليوم الأحد 12-1-2020.

وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم رقم 647:

ينطلق القطار من محطة البداية فى الضبعة، فى تمام الساعة 4.40، وينهي رحلته فى محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 8.05.

قطار رقم 1309:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 7، من محطة مرسي مطروح، وينهي رحلته فى محطة محرم بك في تمام الساعة 12.30.

قطار رقم 649:

ينطلق فى تمام الساعة 8.10 من محطة مرسي مطروح، ويصل محطة النهاية فى تمام الساعة 14.55 بالإسكندرية.

قطار رقم 653:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك في تمام الساعة 14.40 من محطة الحمام، ويصل محطته النهائية في سيدي جابر 16.30.

قطار رقم 655:

تسير رحلة القطار من محطة الانطلاق فى «غزال» 14.13، حتى يصل إلي المحطة النهائية، فى محرم بك فى تمام الساعة 17.20.

قطار رقم 299:

تنطلق رحلة القطار من محطة مرسى مطروح فى تمام الساعة 14.45، وتسير رحلة القطار حتى النهاية فى محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 20.45.

قطار رقم 657:

تسير رحلة القطار فى تمام الساعة 15.30 من محطة مرسي مطروح، وتنتهي فى تمام الساعة 17.45 بمحطة الضبعة.

قطار رقم 943:

تسير رحلة القطار فى تمام الساعة 17.15، من محطة مرسي مطروح، وينهي رحلته فى تمام الساعة 22.30 في محطة محرم بك.

قطار رقم 775:

تنطلق رحلة القطار من محطة مرسي مطروح، فى تمام الساعة 22.00 ويصل محطة سيدي جابر في تمام الساعة 2.15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808:

يبدأ القطار في التحرك فى تمام الساعة 3.40 من محطة المنصورة، وينهي رحلة فى القاهرة فى تمام 6.45.

قطار رقم 810

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة 6.17 من محطة محلة روح، وينهي رحلته فى القاهرة فى تمام الساعة 8.15.

قطار رقم 1914:

تبدأ رحلة القطار فى الانطلاق من محطة طلخا فى تمام الساعة 6.25 ويصل القاهرة، محطة الرحلة النهائية فى تمام الساعة 8.45.

قطار رقم 964:

تنطلق رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 6.00 من محطة دمياط، ويسير متجها إلي القاهرة حتى ينهي رحلته فى رمسيس فى تمام الساعة 10.10.

قطار رقم 566:

تسير رحلة القطار فى تمام الساعة 7.15 من محطة البداية ” دمياط” حتى يصل بركة السبع نهاية الرحلة فى تمام الساعة 10.17.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 975:

يسير القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ13.50، حاملا الركاب حتي يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ21، في رمسيس.

قطار رقم 981:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط، في تمام الساعة الـ14.35، ويصل القاهرة فى تمام الساعة الـ 19.35.

قطار رقم 167:

تنتهي رحلة القطار فى محطة المنيا، بتمام الساعة الـ17.55، بعد انطلاقه من محطة سكة حديد أسيوط، في تمام الساعة الـ 15.20.

قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة، وتنتهي فى أسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.

قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة أسيوط، محطة النهاية فى تمام الساعة 15.30.