مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 10-1-2020

تطلق هيئة السكة الحديد، بشكل يومي مواعيد القطارات لمحافظات الوجه القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف اليوم الجمعة 10-1-2020.

وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 159:

ينطلق القطار فى تمام الساعة الـ1135، من محطة أسيوط متجه لمحافظات الوجه البحري، لينهي رحلته فى محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.

قطار 891:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط وسط الصعيد فى تمام الساعة 12.35، وينهي رحلته فى القاهرة فى تمام الساعة الـ 17.35.

قطار رقم 157:

يصل القطار محطة القاهرة فى نهاية الرحلة، في تمام الساعة الـ19.05، بعد تحركه من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ13.00.

قطار 975:

تبدأ تسير رحلة القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ13.50، وينهي القطار رحلته فى القاهرة في تمام الساعة 21.00.

قطار رقم 981:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة، الـ14.35 من محطة أسيوط، ويصل القاهرة فى تمام الساعة الـ19.35.

قطار رقم 983:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 16.30 من محطة أسيوط، ليصل القاهرة فى محطة رمسيس بتمام الساعة الـ21.30.

مواعيد القطارات المميزة

تسير هيئة السكة الحديد عددا من القطارات فئة الدرجتان، المميزة والمطورة، علي خط سكة حديد «القاهرة ـ الخطاطبة ـ إيتاد البارود».

قطار رقم 673:

يبدأ القطار فى تمام الساعة الـ9 من محطة القاهرة، وينهي رحلته فى إيتاد البارود فى تمام الساعة الـ12.30.

قطار رقم 675:

ينطلق القطار من محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ10.25، ويصل محطة إيتاد البارود فى تمام الساعة الـ13.50.

قطار رقم 677:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ11.35، وينهي رحلته فى محطة إيتاي البارود فى تمام الساعة الـ15.10.

مواعيد قطارات للإسكندرية

قطار رقم 164:

ينطلق القطار فى تمام الساعة الـ12.00 من محطة الإسكندية متجها للوجه القبلي، حتى ينهي حلته فى محطة القاهرة الساعة الـ15.10.

قطار رقم 1208:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة دمنهور فى الساعة الـ13.15، ويصل القاهرة نائيها رحلته فى تمام الساعة الـ15.35.

قطار رقم 914:

يتحرك القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 13.00، وينهي رحلته في القاهرة في تمام الساعة الـ16.20.

قطار رقم 916:

تسير القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 14.00، ويصل محطة رمسيس فى تمام الساعة الـ16.30.

قطاررقم 24:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ14.25، ويصل القاهرة محطة النهاية فى تمام الساعة الـ18.40.

قطار رقم 586:

يصل القطار محطة طنطا محطة نهاية الرحلة فى تمام الساعة الـ 16.30، بعد تحركه من محطة الإسكندرية في تمام الساعة الـ14.15.