مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 9- 1- 2020

تعلن هيئة السكة الحديد، بشكل يومي مواعيد القطارات لمحافظات الوجه القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف اليوم الخميس 9-1-2020. وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة…

تعلن هيئة السكة الحديد، بشكل يومي مواعيد القطارات لمحافظات الوجه القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف اليوم الخميس 9-1-2020.



وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 776

تنطلق رحلته من القاهرة فى الساعة 4.30 صباحا وتنتهي رحلته، فى اسيوط فى تمام الساعة 11.020.



قطار 974

وتبدأ رحلة القطار فى الساعة 5.15 من محطة القاهرة بمنطقة رمسيس وتنتهي فى الساعة 12.30 فى اسيوط.



قطار 978:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي باخر محطة للقطار فى تمام الساعة 12.50 فى اسيوط.



قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهي فى اسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.



قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة اسيوط محطة النهائية فى تمام الساعة 15.30.



قطار 158:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 10.30 من محطة رمسيس متجهة لمحافظات الوجه القبلي حتي تنتهي فى اسيوط فى تمام الساعة 16.30.



قطار رقم 982:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 12 وتنتهي اخر الرحلة فى محطة اسيوط بتمام الساعة 17.15.



قطار 160

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.15 من رمسيس وتنتهي رحلته فى اسيوط بتمام الساعة 19.



مواعيد القطارات المميزة



قطار 986:

تبدأ رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 13 ، وتسير الرحلة الي محطة النهاية بمحافظة اسيوط فى تمام الساعة 17.25.



قطار رقم 186:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك بتمام الساعة 13.30 من محطة رمسيس حتي تصل الي محطة اسيوط، محطة النهاية للرحلة فى تمام الساعة.



مواعيد قطارات للاسكندرية



قطار 1109:

وينطلق القطار من القاهرة في تمام الساعة 8.20، ويصل لمحطة النهاية في الاسكندرية فى تمام الساعة 11.35.

قطار 909:

ينطلق القطار من القاهرة فى تمام الساعة 9 ويصل للمحطة النهاية فى الاسكندرية في تمام الساعة 11.50.



قطار 911:

ويتحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 10 من القاهرة، ويصل لمحطة الاسكندرية النهاية فى تمام الساعة 13.05.



قطار 11

يتحرك القطار في تمام الساعة 10.10 من القاهرة وينطلق حتي يصل إلي الاسكندرية فى تمام الساعة 14.35.



قطار 89:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 11.15، ويستمر فى التحرك حتي يصل الي المحطة النهائية بالاسكندرية في تمام الساعة 13.55.