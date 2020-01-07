مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 8-1-2020

تعلن هيئة السكة الحديد، بشكل يومي مواعيد القطارات لمحافظات الوجه القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف اليوم الأربعاء 8-1-2020. وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة…

تعلن هيئة السكة الحديد، بشكل يومي مواعيد القطارات لمحافظات الوجه القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات التوقف اليوم الأربعاء 8-1-2020.

وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة ومطورة.

قطار رقم 164:

ينطلق القطار فى تمام الساعة الـ12.00 من محطة الإسكندية متجها للوجه القبلي، حتى ينهي رحلته فى محطة القاهرة الساعة الـ15.10.

قطار رقم 1208:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة دمنهور فى الساعة الـ13.15، ويصل القاهرة ناهي رحلته فى تمام الساعة الـ15.35.



قطار رقم 914:

يتحرك القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 13.00، وينهي رحلته في القاهرة في تمام الساعة الـ16.20.



قطار رقم 916:

تسير رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ 14.00، ويصل محطة رمسيس فى تمام الساعة الـ16.30.



قطاررقم 24:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ14.25، ويصل القاهرة محطة النهاية فى تمام الساعة الـ18.40.

قطار رقم 586:

يصل القطار محطة طنطا، محطة نهاية الرحلة فى تمام الساعة الـ 16.30، بعد تحركه من محطة الإسكندرية في تمام الساعة الـ14.15.



توفر السكة الحديد قطارات فئة الدرجة إكسبرس، ودرجة مميزة ومطورة، على خط سكة حديد «إيتادي البارود ـ الخطاطبة ـ القاهرة»، عددا من القطارات لتلبية احتياجات الركاب، بمختلف شرائح الدخل.



قطار رقم 688:

ينطلق القطار من محطة إيتاد البارود فى تمام الساعة الـ16.45، وينهي رحلته فى محطة القاهرة الساعة الـ20.20.



قطار رقم 690:

تبدأ رحلة القطار فى تمام الساعة الـ17.55، ويصل محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ21.25.



قطار رقم 692:

تبدأ رحلة القطار في تمام الساعة 19.30 من محطة إيتاد البارورد، وينهي رحلته فى تمام الساعة الـ21.45.



قطار رقم 694:

يسير القطار من محطة إيتاد البارود فى تمام الساعة الـ20.00، متجها لمحافظة القاهرة، حتى ينهي رحلته فى محطة رمسيس بتمام الساعة الـ23.15.



قطار رقم 696:

تبدأ رحلة القطار فى تمام الساعة الـ22.20 من محطة ايتاد البارود، حتى يصل محطة مديرية التحرير محطة النهاية، فى تمام الساعة الـ23.20.



قطار رقم 698:

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ12.10، من محطة إيتاد البارود ويصل محطة الجزيرة الواسطانية، محطة النهاية فى تمام الساعة الـ1.55.



قطار رقم 975:

يسير القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ13.50، حاملا الركاب حتي يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ21، في رمسيس.



قطار رقم 981:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط، في تمام الساعة الـ14.35، ويصل القاهرة فى تمام الساعة الـ 19.35.



قطار رقم 167:

تنتهي رحلة القطار فى محطة المنيا، بتمام الساعة الـ17.55، بعد انطلاقه من محطة سكة حديد أسيوط، في تمام الساعة الـ 15.20،



قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة، وتنتهي فى أسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.



قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة اسيوط، محطة النهاية فى تمام الساعة 15.30.



قطار 158:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 10.30 من محطة رمسيس، متجهة لمحافظات الوجه القبلي حتي تنتهي فى أسيوط فى تمام الساعة 16.30.