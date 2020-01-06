مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 7-1-2020

مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد

تسير هيئة السكة الحديد يوميا، عددا من الرحلات للوجه القبلى، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، ومحطات انطلاقها، بعد تحركها من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الثلاثاء 7-1-2020.

وتضم قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، والمتجهة من القاهرة للوجه القبلي لمحافظات الصعيد، فئة قطارات سكك حديد مصر إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.

مواعيد القطارات المميزة

تقف قطارات السكة الحديد ـ اكسبريس بعربات مميزة ـ في شبرا الخيمة عند الساعة 3.15 وبنها، بين الساعة 3.44 والساعة 3.48 عصرا.



وتقف فى محطة قويسنا عن الساعة 4 وبركة السبع، وعند الساعة 4.13، كما تتوقف فى محطة طنطا الساعة 4.31 والساعة 4.35.

وتقف عن محطة كفر الزيات فى الساعة 4.53 والتوفيقية، عن الساعة 4 و5 دقائق، وإتياي البارود عن الساعة 5.17 دقيقة.

وتنطلق قطارات الاكسبريس من محطة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، بتمام الساعة 5.38 والساعة 5.42 لتصل لمحطة أبو حمص الساعة 5.58، ومحطة كفر الدوار عند الساعة 6.14.

وتتوقف القطارات في محطة سيدي جابر عند 6.33 وتنطلق الساعة 6.38 لتصل الاسكندرية فى الساعة 6.45 مساء.

قطار رقم 163:

ينطلق القطار من محطة مصر، فى الساعة الـ 4.20 دقيقة، ويصل محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة الـ7.45.

ويبدأ القطار، في التوقف بمحطة بنها، وقوسينا، وبركة السبع،كما يتوقف عند محطة طنطا وتستمر رحلة القطار، حتى يقف بمحطة إتياي البارود، كما يتوقف القطار فى محطة سيدي جابر، لينهي رحلته في محطة سكة حديد الإسكندرية.

قطار رقم 889:

يبدأ القطار التوقف فى محطة، أبو حمص عند الساعة 7.24 دقيقة، وكفر الدوار في الساعة 7.42 مساء، ويستمر حتي تنتهي رحلته فى الاسكندرية الساعة 8.15 مساء.

قطار رقم 939

ويبدأ رحلته من محطة بنها، الساعة 6.24 ، ويبدأ التوقف فى محطة دمنهور، ويتم تحويله إلى خط آخر برقم 940 متجها إلى محطة سكة حديد مرسي مطروح.

قطار رقم 818:

تنطلق رحلة القطار، من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهي فى القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

قطار رقم 2

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.



قطار 1108 :

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30 وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

قطار رقم 4:

تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15 وتنهي، فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.

قطار رقم 588:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30 وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.



قطار رقم 8

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح ويصل إلي القاهرة الساعة 9.15 الصبح



قطار رقم 158:

وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحا، ويصل رمسيس الساعة 10.20 الصبح.

قطار رقم 802:

ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 الصبح.

قطار رقم 14:

ينطلق من الإسكندرية الساعة 7.45صباحا، وتنتهي رحلته عند محطة القاهرة الساعة 12 ظهرا.

قطار رقم 12:

تطلق رحلته الساعة 9.15 من الإسكندرية، ويصل محطة القاهرة 1.35 ظهرا.

قطار رقم 132:

وينطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 10.20 ويصل القاهرة الساعة 2 ظهرا فى محطة رمسيس.

قطار رقم 164:

يتحرك القطار من الإسكندرية فى الساعة 12 ظهرا، وتنتهي رحلته الساعة 3.15 فى رمسيس.

قطار 1208:

ويقوم من محطة دمنهور الساعة 3.15 ويصل رحلته إلى محطة النهاية في القاهرة الساعة 4.35 مساء.

قطار 166

ينطلق القطار من محطة سكة حديد القاهرة، فى تمام الساعة 6.30 صباحا من محطة المنيا، وتنتهي رحلته فى اسيوط فى تمام الساعة 9.05 مساء.

قطار 776:

تنطلق رحلته من القاهرة فى الساعة الـ 4.30 صباحا، وتنتهي رحلته فى محطة سكة حديد أسيوط فى تمام الساعة 11.020.

قطار 974

وتبدأ رحلة قطار السكة الحديد بالركاب فى الساعة 5.15 من محطة القاهرة، بمنطقة رمسيس وتنتهي فى الساعة 12.30 فى أسيوط.

قطار 978:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ 6.30 من القاهرة، وتنتهي الرحلة فى تمام الساعة 12.50 فى أسيوط.

قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ 8 صباحا من القاهرة، وتنتهي فى أسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.

قطار 80

تسير رحلة قطار السكة الحديد فى تحركها من محطة القاهرة، فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة أسيوط محطة النهاية فى تمام الساعة 15.30.

قطار 158:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 10.30 من محطة رمسيس، متجهة لمحافظات الوجه القبلي على خطوط السكة الحديد، حتي تنتهي فى اسيوط فى تمام الساعة 16.30.