مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 6-1-2020

تطلق هيئة السكة الحديد، كل يوم مواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلى، والبحري، وتفاصيل عن عدد الرحلات ، وعدد المحطات التي سيتوقف عليها، وأخر محطة فى الرحلة، ونستعرض اليوم الاثنين 6-1-2020 أبزر تلك التفاصيل.

وتضم قائمة مواعيد القطارات المتجة لمحافظات الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، ـ خط القاهرة ـ الإسكندرية ـ فئة قطارات إكسبريس، درجة أولى وثانية مكيفة، وقطارات الدرجة المميزة والمطورة.

وقمية تذاكر قطارات السكة الحديد، بجميع فئائها، ما زالت كما هي، ولم يتم رفعها، حتي الآن، وفقا لوزارة النقل، فإن تحريك أسعار تذاكر القطارات، مرهون بتحسين نوعيه الخدمة المقدمة للركاب.

قطار رقم 14:

تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.



قطار رقم 802:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.



قطار رقم 904:

ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.



قطار رقم 900:

يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.



قطار رقم 12:

تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، و يتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.



قطار رقم 132:

ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.



قطار رقم 912:

ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتي يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ14.45.



وتوقعت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أن يصل متوسط تأخر سير القطارات، بجميع فئاتها « مميزة ـ مطورة ـ مكيفة درجة أولى وثانية »، على الخطوط الرئيسة، فى حدود الـ45 دقيقة، وذلك نتيجة التطويرات التي تجريها الهيئة على الشبكة الحالية.

واعتذرت الهيئة، لجمهور المسافرين عن تلك التأخيرات، بسب العمل في المشروعات الحديثة الجاري تنفيذها.

وتشمل، تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات، والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، وأهابت المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

قطار رقم 159:

تنطلق رحلة القطار من محطة أسيوط منتصف الصعيد، في تمام الساعة الـ11.35، وينهي القطار رحلته عند محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.



قطار رقم 891:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ12.35، ويصل القاهرة، بمحطة رمسيس فى تمام الساعة الـ17.35.



قطار رقم 157:

تنطلق رحلة القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ13، ويسير متجها لمحافظات الوجه البحري، حتى يصل القاهرة فى تمام الساعة الـ19.05.



قطار رقم 975:

يسير القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ13.50، حاملا الركاب حتي يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ21، في رمسيس.



قطار رقم 981:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط، في تمام الساعة الـ14.35، ويصل القاهرة فى تمام الساعة الـ 19.35.



قطار رقم 167:

تنتهي رحلة القطار فى محطة المنيا، بتمام الساعة الـ17.55، بعد انطلاقه من محطة سكة حديد أسيوط، في تمام الساعة الـ 15.20،