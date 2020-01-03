مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 4-1-2020

توفر هيئة السكة الحديد بشكل يومي عددًا من رحلات القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلى، والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، ومحطات انطلاقها، بعد تحركها من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم السبت 4-1-2020.

وتضم قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، والمتجهة من القاهرة للوجه القبلي لمحافظات الصعيد، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.

موعد قطارات الصعيد:

قطار 159:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط، فى تمام الساعة الـ11.35 منطلق لمحافظات الوجه البحري، وينهي رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.

قطار رقم 891:

ينطلق القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ12.35، حتى يصل محطته النهائية، في القاهرة فى تمام الساعة الـ17.35.

قطار رقم 975:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ13.50 من أسيوط، حتي يصل للقاهرة فى تمام الساعة الـ21.

قطار رقم 979:

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ14.35 من أسيوط، وينطلق متجهًا للوجه البحري، حتى يصل للقاهرة بمحطة رمسيس فى تمام الساعة الـ21.30.

قطار رقم 983:

ينطلق القطار فى تمام الساعة الـ16.30 من اسيوط، متجها للقاهرة حتى ينهي رحلته فى محطة رمسيس، فى تمام الساعة الـ21.40.

قطار رقم 935:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ17.15 من أسيوط، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ22.05.

قطار رقم 777:

ينطلق القطار من محطة اسيوط، فى تمام الساعة الـ19.45، حتى يصل القاهرة مارا بمحافظات الوجه القبلي، فى تمام الساعة الـ2.20.

قطار رقم 81:

يتحرك القطار من محطة اسيوط، فى تمام الساعة الـ19.05، ويصل القاهرة في تمام الساعة الـ1.50.

موعد القطارات المطورة:



قطار رقم 142:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ8.45 من القاهرة، وينهي رحلته فى محطة الواسطى فى تمام الساعة الـ10.47.

قطار رقم 144:

يتحرك القطار من الجيزة فى تمام الساعة الـ11.35، ويمر بمحافظات الوجه القبلي، حتى ينهي رحلته فى تمام الساعة الـ13.15، فى منطقة الواسطى.

قطار رقم 152:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ17 من الجيزة، ويصل فى 19.15 فى الواسطى، ثم يتجه للفيوم، حاملًا رقم قطار أخر.

قطار رقم 714:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ4 من محطة الواسطى، حتى يصل للمنيا محطة النهاية فى تمام الساعة الـ7.55.

قطار رقم 168:

يتحرك القطار فى تمام الساعة الـ14.35 من محطة الواسطي، متجها لمحافظات الوجه القبلي، حتي ينهي رحلته فى تمام الساعة الـ 18.35 فى المنيا.

موعد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من محطة ميت غمر، في تمام الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.

قطار 1108:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

قطار رقم 4:

تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.

قطار رقم 588:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.