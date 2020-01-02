مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 3-1-2020

تطلق هيئة السكة الحديد، بشكل يومي عددا من مواعيد القطارات لمحافظات الوجه القبلى، والبحري، مصحوبة هذه القطارات بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة للمحافظات، اليوم الجمعة 3-1-2020.

تشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، والقطارات المميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 974

وتبدأ رحلة القطار فى الساعة 5.15 من محطة القاهرة بمنطقة رمسيس وتنتهي فى الساعة 12.30 فى اسيوط.

قطار 978:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 6.30 من القاهرة، وتنتهي بأخر محطة للقطار فى تمام الساعة 12.50 فى اسيوط

القطارات المميزة

القطارات المميزة

قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة، وتنتهي فى اسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.



قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة اسيوط، محطة النهاية فى تمام الساعة 15.30.

قطار 158:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 10.30 من محطة رمسيس، متجهة لمحافظات الوجه القبلي حتي تنتهي فى اسيوط فى تمام الساعة 16.30.

قطار رقم 982:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة، فى تمام الساعة 12 وتنتهي أخر الرحلة فى محطة اسيوط بتمام الساعة 17.15.



قطار 160

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.15 من رمسيس، وتنتهي رحلته فى اسيوط بتمام الساعة 19.



قطار 986:

تبدأ رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 13، وتسير الرحلة الي محطة النهاية بمحافظة اسيوط فى تمام الساعة 17.25.



قطار رقم 186:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك بتمام الساعة 13.30 من محطة رمسيس، حتي تصل الي محطة اسيوط، محطة النهاية للرحلة فى تمام الساعة 19.35.



قطار رقم 2006:

ينطلق القطار فى التحرك في تمام الساعة 17.15 ، ويصل إلى أسيوط فى محطته الأخيرة بتمام الساعة 22.15.



قطار رقم 988:

تتحرك رحلة القطار بمحطة القاهرة، في تمام الساعة 19 وتنتهي عند محطة اسيوط فى تمام الساعة 24.

مواعيد القطارات بالإسكندرية

قطار 920

ينطلق القطار من الاسكندرية، في تمام الساعة 20.45 ويصل طنطا المحطة النهاية للرحلة فى تمام الساعة 22.40.

قطار رقم 518:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 21.15 من الاسكندرية، ويصل محطته النهائية، في طنطا فى تمام الساعة 23.10.



قطار رقم 1204:

تنطلق رحلة القطار من الاسكندرية، فى تمام الساعة 21.25، ويصل طنطا فى تمام الساعة الـ23.25.



قطار 934:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ 22.15 ويصل القاهرة فى تمام الساعة 12.50.



قطار رقم 1918:

يبدأ القطار في التحرك من الاسكندرية فى تمام الساعة الـ22.30 من محطة الاسكندرية، وينهي القطار رحلته فى محطة طنطا فى تمام الساعة الـ12.15.

قطارات خط شبين القناطر



قطار رقم 402:

ينطلق القطار فى رحلته اليومية عند موعد 5.10، وينهي الرحلة فى منطقة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ6.25.



قطار رقم 404:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.



قطار رقم 406

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ8.55.



قطار رقم 408:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ8.30 من منطقة شبين القناطر، وتنتهي رحلته فى تمام الساعة الـ9.45 فى 23 يوليو.

فترة التأخير فى الوصول لمحطة النهاية

وأعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنه متوقع أن يصل زمن التهديات والتأخيرات علي بعض الخطوط، بسبب إجراءات عوامل السلامة والأمان، التي يتم تنفيذها بين 35 ـ 40 دقيقة.



وأشارت إلي أن خط القاهرة / الإسكندرية، متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة، وخط القاهرة / السد العالي، والقاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة، فيما يصل زمن رحلة التأخر على خط أسيوط / أسوان، مدة ٤٠ دقيقة، وخط بنها / بورسعيد، متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة، وخط طنطا / المنصورة / دمياط،متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة.