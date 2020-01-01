مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 2-1-2020

تسير هيئة السكة الحديد يوميا عددا من الرحلات للوجه القبلى، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، ومحطات انطلاقها، بعد تحركها من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الخميس 2-1-2020.

وتضم قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، والمتجهة من القاهرة للوجه القبلي لمحافظات الصعيد، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.

مواعيد قطارات الاسكندرية

قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، ويتنهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.



قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.



قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.



قطار 1108:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.



قطار رقم 4:

تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.



قطار رقم 588:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.



مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 18:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.



قطار رقم 24:

تنطلق رحلته من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.



قطار رقم 118:

وتنطلق رحلته الساعة 5 مساءا من محطة سيدي جابر وتنتهي فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.



قطار رقم 32:

تنطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية، وتنهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساءً.



قطار رقم 128:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.10 وتنتهي فى طنطا الساعة 11.30 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار 166

ينطلق القاهرة فى الساعة 6.30 صباحا من محطة المنيا، وتنتهي رحلته فى اسيوط فى تمام الساعة 9.05 مساء.



قطار 776

تنطلق رحلته من القاهرة فى الساعة 4.30 صباحا وتنتهي رحلته، فى اسيوط فى تمام الساعة 11.020.



قطار 974

وتبدأ رحلة القطار فى الساعة 5.15 من محطة القاهرة بمنطقة رمسيس وتنتهي فى الساعة 12.30 فى اسيوط.



قطار 978:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي باخر محطة للقطار فى تمام الساعة 12.50 فى اسيوط.



قطار 980

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهي فى اسيوط بتمام الساعة الـ1.10 ظهرا.



قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة اسيوط محطة النهائية فى تمام الساعة 15.30.



قطار رقم 1110

تتحرك رحلة القطار من رمسيس فى تمام الساعة 15.45 وتصل الرحلة لمحطة النهاية 14.20 في منطقة الواسطى.



قطار رقم 164:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 15.30 بمحطة القاهرة في رمسيس وتصل للنهاية فى اسيوط فى تمام الساعة 21.05.



قطار رقم 990

تبدأ رحلة القطار فىى التحرك من القاهرة بمحطة رمسيس في تمام الساعة 16 وتصل الي محطة النهاية فى اسيوط بتمام الساعة 22.



قطار رقم 2006:

ينطلق القطار فى التحرك بتمام الساعة 17.15 ويصل إلى أسيوط فى محطته الأخيرة بتمام الساعة 22.15.



قطار رقم 988:

تتحرك رحلة القطار بمحطة القاهرة بتمام الساعة 19 وتنتهي عند محطة اسيوط فى تمام الساعة 24.