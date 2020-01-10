مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم السبت 11-1-2020

تطلق هيئة السكة الحديد، كل يوم مواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلى، والبحري، وتفاصيل عن عدد الرحلات، وعدد المحطات التي سيتوقف عندها، وآخر محطة فى الرحلة، ونستعرض اليوم السبت 11-1-2020.

وتضم قائمة مواعيد القطارات المتجة لمحافظات الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، ـ خط القاهرة ـ الإسكندرية ـ فئة قطارات إكسبريس، درجة أولى وثانية مكيفة، وقطارات الدرجة المميزة والمطورة.

مواعيد القطارات بالإسكندرية:

قطار رقم 14:

تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.

قطار 920:

ينطلق القطار من الاسكندرية، في تمام الساعة 20.45 ويصل طنطا المحطة النهاية للرحلة فى تمام الساعة 22.40.

قطار رقم 518:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 21.15 من الاسكندرية، ويصل محطته النهائية، في طنطا فى تمام الساعة 23.10.

قطار رقم 402:

ينطلق القطار فى رحلته اليومية عند موعد 5.10، وينهي الرحلة فى منطقة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ6.25.

قطار رقم 404:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.

قطار رقم 406

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ8.55.

قطار رقم 408:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ8.30 من منطقة شبين القناطر، وتنتهي رحلته فى تمام الساعة الـ9.45 فى 23 يوليو.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 166

ينطلق القطار من محطة سكة حديد القاهرة، فى تمام الساعة 6.30 صباحا من محطة المنيا، وتنتهي رحلته فى اسيوط فى تمام الساعة 9.05 مساء.



قطار 776:

تنطلق رحلته من القاهرة فى الساعة الـ 4.30 صباحا، وتنتهي رحلته فى محطة سكة حديد أسيوط فى تمام الساعة 11.020.

قطار 974

وتبدأ رحلة قطار السكة الحديد بالركاب فى الساعة 5.15 من محطة القاهرة، بمنطقة رمسيس وتنتهي فى الساعة 12.30 فى أسيوط.



قطار رقم 159:

ينطلق القطار فى تمام الساعة الـ1135، من محطة أسيوط متجه لمحافظات الوجه البحري، لينهي رحلته فى محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.



قطار 891:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط وسط الصعيد فى تمام الساعة 12.35، وينهي رحلته فى القاهرة فى تمام الساعة الـ 17.35.