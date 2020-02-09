مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الإثنين 10-2-2020

نشرت هيئة السكة الحديد، اليوم الاثنين 10-2-2020، مواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الجمهورية شملت قائمة القطارات، فئة مميزة ومكيفة بنوعيها أولى وثانية، ومطورة، على خطوط الشبكة.

وأشارت هيئة السكة الحديد، أن متوسط التأخيرات التى ستشهدها مواعيد القطارات تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة على كل خط، مطالبة كافة الركاب اتخاذ اللازم لتجنب التأخير على أعمالهم اليومية.

شملت قائمة القطارات المميزة المقرر تسيرها اليوم الاثنين لمحافظات الوجه البحري، أرقام «925 و23 و921، و31، و927، و157، بالإضافة إلى 931، فضلا عن 29 و591، و935».

وتقف غالبية هذه القطارات على محطات، القاهرة، وشبرا الخمية، وقليوب، مرورًا بقها، وطوخ، وبنها، ثم محطات قويسنا، وبركة السبع، وكفر الزيات، ودمنهور، وكفر الدوار، حتى نهاية الرحلة في محطة سكة حديد الإسكندرية.





ضمت قائمة القطارات المتجهة لمحافظة الإسكندرية، وفقا لما أعلنته هيئة السكة الحديد، «1، و3، و661، و163، و889، و585، بالإضافة إلى 939، و129، و119، و903، إلى جانب قطارات أرقام 7، و1205، و905، و901.

وتقف هذه القطارات في غالبية محطات الخط، ومنها شبرا الخيمة، وطوخ، وطنطا، ودمنهور، أبوحمص، وسيدي جابر، حتى نهاية رحلة القطارات في محطة سكة حديد الإسكندرية.

قطارات اسكندرية

قطارات اسكندرية

قطارات اسكندرية

قطار رقم 159:

ينطلق القطار فى تمام الساعة الـ1135، من محطة أسيوط متجه لمحافظات الوجه البحري، لينهي رحلته فى محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.



قطار 891:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط وسط الصعيد فى تمام الساعة 12.35، وينهي رحلته فى القاهرة فى تمام الساعة الـ17.35.



قطار رقم 750:

تتحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 4.40 من محطة أدفو ويصل أسوان، المحطة النهاية فى تمام الساعة 7.40.



قطار رقم 754:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 13.10 من أدفو، وتنتهي الرحلة في تمام الساعة 15.45 بمحطة أسوان.



قطار رقم 738:

تسير رحلة القطار فى تمام الساعة 17.30 من محطة أدفو، وتنتهي بأسوان في تمام الساعة 19.55.



قطار رقم 1022

تنطلق رحلة القطار في الساعة 5.40 من محطة أسوان، وتنتهي فى محطة السد العالي بتمام الساعة 6.10.