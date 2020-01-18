مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الأحد 19-1-2020

قطارات الصعيد، والإسكندرية، والقطارات المميزة على الخطوط الأخرى

اعتذرت هيئة السكة الحديد، عن التأخيرات التي تحدث في مواعيد القطارات أثناء الرحلات، لاسيما على الخطوط الرئيسية، بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، اليوم الأحد 19- 1-2020.

ويصل عدد القطارات التي تعمل فى الهيئة 820 قطار سكة حديد، تنقل الركاب لمحافظات الجمهورية على مدار الساعة، من الشرق للغرب، والعكس، والشمال للجنوب.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 164:

تنطلق رحلة القطار من محافظة أسيوط في تمام الساعة 21.15 من محطة أسيوط، وتصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة فى تمام الساعة 7.



قطار رقم 935:

يبدأ قطار السكة الحديد في التحرك من محطة الأقصر، فى تمام الساعة 12.40 ويصل أسيوط في تمام الساعة 17.05.



قطار 81:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 9.30 من محطة مركز أسوان، ويصل محطته النهائية فى أسيوط الساعة 18.55.



قطار رقم 777:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 18 من مركز المراغة فى محافظة سوهاج، ويصل نهاية الرحلة فى أسيوط فى تمام الساعة 19.35.



قطار رقم 163:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.30 من محطة أسوان، متجها للقاهرة حتى يصل فى تمام الساعة 21.50.



قطار رقم 990:

يبدأ قطار السكة الحديد فى التحرك من أسيوط في تمام الساعة 21.27 ويصل لمحطة سوهاج فى تمام الساعة 2



مواعيد قطارات الإسكندرية



قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.



قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.



قطار 1108:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.



قطار رقم 118

وتنطلق رحلته الساعة 5 مساء من محطة سيدي جابر، وتنتهي فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.



قطار رقم 32:

تنطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية، وتنتهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساء.



قطار رقم 128:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.10، وتنتهي فى طنطا الساعة 11.30 مساء.



مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 450

يبدأ القطار فى التحرك من محطة دمنهور، فى تمام الساعة 5 وينهي رحلته، فى تمام الساعة 7.45 فى طنطا.



قطار رقم 812

ينطلق القطار من محطة دمنهور، في الساعة 6.20، وينهي رحلته، فى تمام الساعة 7.50 فى محطة قلين.



قطار رقم 458:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة دمنهور في تمام الساعة 7.05، ويصل محطة النهائة فى تمام الساعة 9.45 في طنطا.



قطار رقم 802:

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة 8.45 من محطة دمنهور، ويصل محطة النهاية في تمام 10.15.