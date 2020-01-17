مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم السبت 17-1-2020

يقترب عدد ركاب هيئة السكة الحديد يومياً من المليون راكب، عبر قطارات الدرجات، المكيفة وقطارات الضواحي، اليوم السبت 17 –1– 2020

تنفذ هيئة السكة الحديد، في اليوم الواحد أكثر من 800 رحلة ركاب عبر قطاراتها المتخلفة، متجهة هذه القطارات لمحافظات الجهمورية.

ويقترب عدد ركاب هيئة السكة الحديد يومياً من المليون راكب، عبر قطارات الدرجات، المكيفة وقطارات الضواحي، اليوم السبت 17 –1– 2020.

وتستهدف هيئة السكة الحديد، قبل نهاية العام الحالي 2020، زيادة رحلات القطارات، وذلك بعد استلامها صفقة الـ1300 عربة من الجانب المجري، فضلًا عن استلامها 100 جرار سكة حديد، تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات الأمريكية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 159:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 11.35 من محطة أسيوط متجه لمحافظات الوجه البحري، لينهي رحلته فى محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ18.20.

قطار 891:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسيوط وسط الصعيد فى تمام الساعة 12.35، وينهي رحلته فى القاهرة فى تمام الساعة الـ 17.35.

قطار رقم 157:

يصل القطار محطة القاهرة فى نهاية الرحلة، في تمام الساعة الـ19.05، بعد تحركه من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ13.00.

قطار 975:

تبدأ تسير رحلة القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة الـ13.50، وينهي القطار رحلته فى القاهرة في تمام الساعة 21.00.

قطار رقم 981:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة، الـ14.35 من محطة أسيوط، ويصل القاهرة فى تمام الساعة الـ19.35.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 14:

تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.

قطار رقم 14:

تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 466:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 15.15 من محطة دمنهور، ويصل طنطا فى تمام الساعة 18.30.

قطار رقم 452

يتحرك القطار فى تمام الساعة 18.30 من محطة قلين، وينهي رحلته فى تمام الساعة 19.50.

قطار رقم 468:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة من دمنهور فى تمام الساعة 17.20، وينهي القطار رحلته فى تمام 18.35.

قطار رقم 470:

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة 19.15 من محطة دمنهور، ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 22.10.

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