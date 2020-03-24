مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات بعد حظر التحرك (مستند)

قال مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد إنها ملتزمة بقرار حظر التحرك في مواعيد القطارات، مع تعديل المواعيد الحالية لتكون مقتصرة فقط على الساعات المحددة من 6 صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً. ولفت مسئول هيئة السكة الحديد إلى أن موقف مواعيد…

قال مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد إنها ملتزمة بقرار حظر التحرك في مواعيد القطارات، مع تعديل المواعيد الحالية لتكون مقتصرة فقط على الساعات المحددة من 6 صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

ولفت مسئول هيئة السكة الحديد إلى أن موقف مواعيد القطارات ذات المسافات الطويلة، ستكون عند أقرب محطة، وبعد انتهاء فترة الحظ سيتم استكمال الرحلة، والعاملين في شبابيك التذاكر، سيقومون بإبلاغ المواطن بموعيد نهاية الرحلة والمحطة.

عند أقرب محطة

وتابع قائلًا: على سبيل المثال قطار رقم 980 درجة في أي بي ـ دا نهاية الرحلة بتاعته أسوان، وتكون الساعة 11 في الأيام العادية، لكن بعد قرار الحظ هتكون محطة نهاية الرحلة في قنا الساعة 6:00، ومن قنا الركاب ياخده لحد أسوان بداية من 6 الصبح، وهذا الأمر على كل باقي القطارات.

للحد من انتشار كورونا

وأصدر مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها حظر حركة المواطنين على جميع الطرق العامة، اعتبارًا من الـ7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين، وستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحًا كل المحالّ التجارية والحِرفية، بما فيها محالّ بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

ولفت إلى أن قطارات الوجه البحري تم تعديلها أيضًا، وسيتم تكثيف الرحلات وتسريع القطارات لاستيعاب الركاب، ووصولها قبل مواعيد الحظر.

عربات جديدة

وأعلنت وزارة النقل استقبال ميناء الإسكندرية، اليوم، العربة النموذج الأولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتى وقّعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن هناك 33 عربة سكة حديد جديدة أخرى يتم تصنيعها حاليًّا في روسيا وسيتم توريدها إلى مصر خلال يونيو المقبل.

وصفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

والوزارة تعمل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات، بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى.

جرارات جديدة

وشغلت هيئة السكة الحديد، في الفترة الماضية، أول 10 جرارات سكة حديد على خط «القاهرةـ أسوان»، من صفقة تصنيع وتوريد 110 قطارات جديدة من الجرارات الجديدة من جنرال إليكتريك الأمريكية.

وتستهدف الهيئة من خلال صفقات شراء الجرارات والعربات، وتنفيذ تطويرات فى أنظمة الإشارات، تقديم خدمة أفضل للجهمور، وتقليل الفترة الزمنية للرحلة، وزيادة عدد القطارات على الخطوط.

أسطول الهيئة

وحجم أسطول جرارات هيئة السكة الحديد الحالي يبلغ 905 جرارات، منها 150 يتم تشغليها على الخطوط القصيرة نظرًا لحالتها الفنية، والاعتماد بشكل رئيسى على 300 جرار للخطوط الطويلة، ومن ثم فإن إجمالي الجرارات العاملة 450 فقط.