مواعيد القطارات الروسية المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 16-4-2021

قائمة القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة إلى محافظة الإسكندرية

اعتذرت هيئة السكة عن تأخير مواعيد القطارات، مؤكدة أن التأخير نتج عن تكثيف أعمال تجديد البنية الأساسية في بعض القطاعات.

وأشارت هيئة السكة الحديد أنه سيتم قريبًا إعلان انتظام مواعيد القطارات بشكل دقيق، لتصل للمحطات النهائية وفقا للتوقيتات المعلنة رسميًا على شبابيك التذاكرة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 906 VIP – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 810

يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.

قطار رقم 892:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم أخر متجها للإسكندرية.

قطار رقم 506:

يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.

قطار رقم 488:

يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.

قطار رقم 490:

يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.

قطار رقم 492:

يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.

قطار رقم 504:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، يصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40.